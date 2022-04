Malvinas y el rock nacional: prohibición de pasar música en inglés y el protagonismo en las radios

“1982 el golpe del rock” o “La hora del rock nacional” fueron algunos de los títulos que aparecieron en las tapas de las pocas revistas especializadas que existían en el país durante la Guerra de Malvinas. El comienzo del conflicto bélico produjo un cambio en el panorama musical en los medios de comunicación, en especial en las radios.

Los interventores de las emisoras bajaron la orden de no pasar más música anglosajona. “De un día para el otro, el inglés fue erradicado del éter. El efecto fue muy extraño: las radios sonaba diferente, en otra dimensión. Por primera vez en su historia, el rock argentino tenía un espacio masivo en la radio. Y nadie hablaba, ni la prensa ni los censores, de listas de temas prohibidos”, escribió Sergio Pujol en su libro, “Rock y dictadura”.

Artistas como León Gieco, Raúl Porchetto, Charly García y Mercedes Sosa volvieron a la primera plana. Antes del conflicto bélico, el rock nacional era sinónimo de rebeldía y no estaba bien visto por la dictadura: muchos referentes fueron censurados y varios sufrieron el exilio.

Algo curioso pasó con “Sólo le pido a Dios” de León. Un tema que el músico había publicado en 1978, en respuesta a un probable conflicto armado entre Chile y Argentina. “Es algo muy desagradable, esa canción estuvo prohibida durante la dictadura y después cuando perdimos la Guerra de Malvinas la declararon de interés nacional. Me dio repugnancia por la gente que lo hizo, los militares, y dejé de cantarla por tres años hasta 1985 que regreso haciendo De Ushuaia a La Quiaca. Me sentí usado, son las estupideces que hicieron estos dictadores” contó el músico.

“Creo que Malvinas fue una bisagra en el rock nacional. También para los que estábamos acá en ese momento. El que tuvo conciencia de lo que estaba pasando se dio cuenta que iba a morir gente”, recordó a 40 años Juan Manuel Cibeira, exsecretario de redacción de Pelo. “Las radios desesperadamente tuvieron que buscar material para poner al aire. Los operadores se dieron cuenta que tenían material en otros idiomas pero la orden era que sea nacional”, agregó.

Columna publicada sobre Malvinas en la revista Pelo.

El periodista sostuvo que cierto sector de la sociedad de aquellos días se resistía al rock nacional. “Venía luchando y tratando de ocupar un lugar importante. La primera época con Los Gatos, Los Abuelos de la Nada, Almendra, Manal y Vox Dei. A finales de los ‘70 ya se habían separado estas banda y surgió una nueva generación. Había muy poco espacio para los artistas en televisión, radios y en especial en la gráfica. Se necesitaba que un medio, en especial las radios, tomara ese volumen de música cuyo único canal era el vivo”, completó el periodista.

“Hay quienes dicen que ‘No bombardeen Buenos Aires’ de Charly García es uno de los temas que mejor define todo lo que generó en la sociedad la Guerra de Malvinas. Recordemos que Charly contó que lo compuso casi en el final del conflicto, ‘podrido de escuchar a sus amigos o a gente conocida que se habían creído el ‘relato’ de la dictadura”, recordó el locutor de Rubén Darío Vega a La Viola.

“Pero a diferencia de lo que pueda creerse, en diversos sectores que eran parte de la industria del entretenimiento en ese tiempo, son muchos los que no dejan de mencionar que esa ‘medida transitoria’ de carácter puntual para la música nacional, sirvió para subestimar el rol que tuvo el rock argentino en plena guerra”, completó.

Soldados argentinos en Malvinas (Foto: AP).

El conductor -recordado por “Submarino amarillo”, un programa que marcó u una generación con un espacio para los nuevos artistas- contó que tras tras el desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, las emisoras empezaron a difundir mensajes “a favor de la unidad latinoamericana y en contra de todo lo que tuviera un sesgo inglés o probritánico”.

“Eso era solo un complemento de la decisión de no pasar más música en inglés y darle aire al folclore, al tango y sobre todo al rock nacional que hasta ese momento, los militares veían como un enemigo”.

También recordó Vega que los medios de comunicación que por entonces eran menos y no todas las radios AM, tenían su propia FM: “El fenómeno de la frecuencia modulada como tal, recién empezaba a consolidarse. En ese tiempo, yo trabajaba en Radio Del Plata, una de las más populares tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Y fui testigo de ese tiempo de guerra’”.

Alejandro Lerner y “La isla de la buena memoria”

“A la semana de comenzar la Guerra de Malvinas escribí esta canción que trata sobre un chico que le manda una carta a su familia diciendo que lo mandaban a las islas y que no sabía muy bien qué hacer con el uniforme. Está la tragedia del chico que escucha los disparos y se da cuenta que va a morir”, describió Alejandro Lerner a La Viola sobre su canción “La isla de la buena memoria”. “Fue mi visión de expresar todo ese momento. Se convirtió en un himno de esa epopeya”, agregó.

“Yo empecé en 1981. Actué en festivales como BA Rock y en La Falda, con temas alternativos, con protesta y bronca ya que fui un joven que pasó gran parte de su juventud en dictadura, con represión por ir preso por el pelo largo o por tocar en una banda de rock. Malvinas generaba la sensación patriota que esas islas eran nuestras y la queríamos recuperar. Una manipulación de un gobierno militar y que había chicos como yo que sin saber marchar no sabían qué hacer”, contó el cantante y compositor sobre sus primeros pasos en la música que coincidió con la guerra.

“Tenía la edad para hacer el servicio militar pero se juntaron dos clases y la mía no fue. Esa sensación de que chicos como yo estaban en una guerra que había generado un general con un vaso de whisky y tratando de salvar una etapa de la dictadura que gracias a Dios perdía fuerza. Toda esa sensación era ambigua y con bronca. Esa cosa futbolística de ‘le vamos a ganar’ sin pensar que estábamos mandando gente a una guerra”, contó a La Viola Alejandro Lerner, cuatro décadas después.

En la trincheras, con mucho frío y hambre, jóvenes que cantaban las canciones de Charly García y Luis Alberto Spinetta. Una forma de sanar las heridas y el dolor de estar lejos de sus casas, de sus amigos, y en plena guerra.

Otras de las canciones basadas en Malvinas fue “Reina Madre” de Raúl Porchetto. El cantante y compositor se puso en la piel de un soldado inglés. Un hombre que tiene que viajar miles de kilómetros a una tierra desconocida para luchar en una guerra que no es de él. “Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar, tan lejos de casa, que ni el nombre recuerdo”, dice una de las estrofas.

En Inglaterra, la guerra también dejó una marca en algunos músicos. Uno de ellos fue Roger Waters, que antes de abandonar Pink Floyd, siguió de cerca el conflicto y dio testimonio de su crítica en The Final Cut (1983). En el tema “Get your filthy hands off my desert”, Waters se refiere al dictador argentino y a la “Dama de Hierro”: “Galtieri tomó Union Jack. Y Maggie, un día después de mediodía, destruyó un buque con toda su tripulación, aparentemente para hacer que lo devolviera”.

Cómo nació la idea del Festival de la Solidaridad Latinoamericana

El 16 de mayo de 1982 se realizó uno de los eventos más importante de la historia del rock en nuestro país: el festival de la Solidaridad Latinoamericana. Un concierto que dejaría una huella en la historia de nuestro rock. En la guerra de Malvinas, el gobierno militar prohíbe la difusión de música extranjera. El rock vuelve a sonar y se instala para siempre.

El festival surgió de la idea de Oscar López, Daniel Grinbank y Pity Irruñigarro, los hombres que manejaban la carrera de los artistas más conocidos. La consigna era colaborar con ropa y alimentos a los soldados que estaban combatiendo en Malvinas.

“Arrancó de una forma y sobre la marcha fue cambiando. Se dejó de lado el mensaje de agradecimiento latinoamericano y terminó siendo un festival por la paz. Los artistas hicieron una invocación a la paz y pedían por el fin de la guerra con Gran Bretaña. Eso lo dejaron bien en claro Cantilo, Spinetta, Porchetto Gieco”, recordó Cibeira.

Tapa de la revista Pelo con la cobertura del festival.

Originalmente se pensó una sola fecha en el estadio cerrado de Obras Sanitarias. Como estaba todo vendido, los militares le ofrecieron a Grinbank abrir la Avenida Udaondo. La gente a cargo el armado del escenario no aceptó. A último momento se decidió hacerlo en la cancha de rugby de Obras que la cedió de forma gratuita.

El recital empezó a las 17 , fue transmitido en directo por canal 9 y dos radios, FM Del Plata y FM Rivadavia. Fue todo un récord: 70.000 personas, que deliraron con las actuaciones de Ricardo Soulé, Edelmiro Molinari, Dúo Fantasía, Dulce 16, Pedro y Pablo, Pappo, Rubén Rada, Juan Carlos Baglietto, Piero, Zas, Litto Nebbia, Spinetta, Nito Mestre, León Gieco, Charly García, David Lebon, entre otros.

Los medios gráficos tomaron el tema con mucha seriedad. La Nación, del 17 de mayo tituló: “Rock, juventud y solidaridad” y destacó el fenómeno. Por su parte, Clarín publicó “La juventud Argentina supo decir gracias”. Hizo una crónica del festival con fotos de los músicos y del público y destacó la solidaridad de la gente.

La revista Pelo, en su edición número 163 de mayo, presentó un informe especial con todos los detalles del festival. Con tapa a color de Raúl Porchetto, Nito Mestre y León Gieco tituló “Todo el Festival de la Solidaridad”.

Luis Alberto Spinetta tocando durante el Festival de la Solidaridad Latinoamericana.

“Lamento que no se hagan más festivales con distintas bandas, de distinta onda, fomentando la hermandad entre los músicos de rock y la solidaridad con los que la están pasando mal. Hoy en día se intensifica la puta competencia y es muy difícil que las bandas se unan con un fin solidario y noble. Encima hay grupos o solistas que por haber quedado fuera de aquella convocatoria la recuerdan mal y hasta la tildan de ‘colaboracionista’, me parece francamente miserable”, recordó Miguel Cantilo a La Viola, 40 años después de participar del concierto.