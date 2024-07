Maduro pidió la detención de los líderes opositores González Urrutia y Corina Machado

La tensión sigue en aumento en Venezuela y no parece que vaya a tener una salida en el corto plazo. Este martes por la tarde, el mandatario Nicolás Maduro volvió a arremeter contra la oposición en una reunión conjunta con el Consejo de Estado y de Defensa de Venezuela donde brindó un duro discurso.

Allí, el líder del chavismo le pidió a la justicia venezolana que ponga la mirada en los responsables de los disturbios que tuvieron lugar desde el lunes por la madrugada hasta el día de hoy.

Maduro les puso nombre y apellido por primera vez: «Hago responsable a González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado».

Y los amenazó: «La justicia tiene que llegar, en Venezuela tiene que haber justicia, no puede ser que se ataque al pueblo».

En ese marco, el actual presidente remarcó que los líderes opositores pretenden «dominar el país desde la violencia, la criminalidad y la muerte». Además, apuntó contra las redes sociales que «están complotadas para desestabilizar a Venezuela» y también incluyó a Estados Unidos y el narcotráfico colombiano como partícipes de esa maniobra.

«Estamos enfrentado una arremetida internacional, mundial, del imperialismo de Estados Unidos, de la extrema derecha fascista, para apoderarse del país a través de la criminalidad, la violencia, la manipulación y la mentira. Pretenden asaltar el poder de manera violenta como hicieron, quemando varias sedes del CNE, las máquinas, todo, agrediendo a los funcionarios electorales», explicó.

Las cinco medidas que anunció Maduro para combatir «el fascismo»

El mandatario ordenó la creación de una «comisión especial para evaluar (con asesoría de Rusia y China) el sistema de bioseguridad del país» y un fondo económico para apoyar «a las víctimas de los comanditos».

En tercer lugar, llamó a la conformación de una «comisión especial» que presidirá Jorge Rodríguez junto a los «mejores expertos del país», para que con la Asamblea Nacional se haga cargo del «proceso de defensa de la opinión pública venezolana, los ataques y del veneno de las redes sociales».



Por otro lado, ordenó el despliegue de un plan especial para que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las fuerzas policiales «patrullen y protejan las calles, avenidas, urbanizaciones y comunidades».

En quinto lugar, pidió a Diosdado Cabello encabezar un plan de protección del pueblo venezolano barrio adentro para evitar los supuestos acosos de los comanditos a chavistas, a quienes describió como “líderes del pueblo”.

Nicolás Maduro acusó a la oposición de «tratar de desestabilizar a Venezuela porque no soportan que nos hayamos recuperado y estemos en la senda de recuperación total».

«Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes», dijo el presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público cómo está actuando, no solamente con los malandros, tienen que ir presos su jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron, y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad».

Venezuela celebró el domingo unas elecciones en las que, según el oficialismo, el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, pese a que no hay resultados oficiales completos. Gran parte de la comunidad internacional ha mostrado dudas sobre la legalidad de los resultados y la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González, con el 70 por ciento de los votos.