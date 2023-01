Madonna recibió un insólito reclamo desde un pueblo francés: le piden que devuelva una valiosa obra de arte

En medio del anuncio de su gira mundial por sus 40 años de carrera, Madonna recibió un reclamo. La cantante fue contactada por redes sociales por parte de Brigitte Fouré, la alcaldesa del pueblo del norte de Francia, Amiens, que le hizo un inesperado pedido relacionado con su colección de arte.

La alcaldesa hizo un video para la cantante de “La isla bonita”, que comienza diciendo: “Madonna, escuché que usted compró hace unos años un cuadro, ‘Diana y Endimion’, una obra de Jérome-Martin Langlois. (…) Es probable que sea una obra prestada por el museo del Louvre al museo de Bellas Artes de Amiens antes de la Primera Guerra Mundial, y cuyo rastro perdimos”.

Finalmente, concluyó su pedido a la reina del pop diciendo: “Me gustaría que los habitantes de Amiens pudieran volver a verla”. Además, expresó que el objetivo de tener este cuadro en su poder es que el pueblo pueda constituirse como la Capital Europea de la Cultura.

Madonna recibió un importante pedido de la alcaldesa de un pueblo francés pero aún no ha respondido.

“Diana y Endimion” de Jérôme-Martin Langlois data de 1817 y estuvo exhibido en un museo de Amiens, hasta que fue perdido en 1918 en un bombardeo de la Primera Guerra Mundial. Esta obra fue un encargo del rey francés Luis XVIII para la sala Diane en el palacio de Versalles.

Cómo consiguió Madonna este cuadro

Según indican los registros del diario francés Le Figaro, Madonna habría adquirido esta obra de arte en una subasta en Nueva York en 1989 por 1,3 millones de dólares, aunque se sospecha que podría tratarse de una copia del original.

La cantante no respondió todavía el pedido explícito de la autoridades de Amiens, quienes aclararon que no la están acusando de ningún delito: “No cuestionamos de ninguna manera la adquisición legal que ha realizado, pero somos candidatos a ser Capital Europea de la Cultura en 2028. Así que me gustaría que en esta ocasión, este año, pudieras prestarnos tu pintura”, agregó en su comunicado.

Las fotos de Madonna para la revista Vanity Fair

En otro orden de cosas, Madonna ha sido tapa de la revista Vanity Fair Italia a propósito de la celebración de los 40 años de carrera. Con imágenes ligadas al imaginario religioso católico, una marca que mostró en muchas ocasiones, apareció en una editorial cargada de arte, política y transgresión.

Madonna posó para Vanity Fair en celebración de sus 40 años de carrera. Foto (Instagram /Vanity Fair Italia).

“Con motivo de su regreso a los escenarios y para conmemorar 40 años desde el comienzo de su carrera, Vanity Fair ha involucrado a la cantante, actriz, directora, escritora y activista en un proyecto artístico firmado por los fotógrafos Luigi & Iango para reflexionar acerca de los valores que Madonna abrazó, con un espíritu pionero, en el su viaje de ayer a hoy”, explicaron desde la revista en su cuenta de Instagram.

