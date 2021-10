Macri no se va a presentar este jueves a indagatoria y advierten que podrían pedir su «captura internacional»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, envió este miércoles 6 de octubre una nota al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava,, en la que le informó que el ex presidente Mauricio Macri no concurrirá a su indagatoria prevista para este jueves 7 de octubre por presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan, y le pidió que no tome «decisiones apresuradas», como declararlo en rebeldía y pedir su detención.

Macri, quien se encuentra en los Estados Unidos, fue citado la semana pasada para que se presente este jueves a la 11:00 en Dolores, pero el juez Bava aún no pudo notificarlo porque el domicilio que tiene declarado ante la Justicia electoral no es donde vive actualmente.

La formalidad de los trámites judiciales obliga a una notificación efectiva, pese a que es de público conocimiento el llamado a indagatoria y que el ex mandatario no se encuentra en la Argentina.

«Tal como era de público y notorio conocimiento al momento de su resolución (la citación), el ingeniero Macri se encuentra fuera del país cumpliendo con compromisos internacionales, previendo su regreso para fines del corriente mes«, le planteó Bullrich al juez en la carta.

Y agregó: «Por tal motivo, confío en que el señor juez sabrá comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el ex presidente Mauricio Macri, garantizando los derechos y garantías que lo amparan».

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, llamó a indagatoria a Mauricio Macri.

A su vez, la ex ministra pidió a Bava que evite «cualquier decisión apresurada que solo aumente el estrépito mediático que ya ha generado su intempestiva citación«.

El juez Brava procesó a la cúpula de la AFI en el gobierno de Macri, integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestamente ordenar tareas de inteligencia sobre los familiares de los marinos que perecieron con el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Actualmente, Macri está en la ciudad Miami, donde según se supo dará clases de «liderazgo político» en The Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University.

En este marco, el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del submarino, en diálogo con En Órbita, manifestó: «Como la notificación tomó estado público, el evitar notificarse en los domicilios conocidos implica un delito el de desacato al juez y eso sumado a su no presencia podría hacer que se lo declare en rebeldía generando un posible pedido de captura internacional».

“Como colectivo de familiares, aunque percibíamos cosas raras, estábamos en una situación de estrés tal que nos creíamos paranoicos pero siguieron sucediendo cosas extrañas y en mi caso a mediados de marzo de 2018, al terminar una declaración testimonial de un oficial de la Armada y encender el teléfono, tenía siete accesos a mi correo desde dispositivos desconocidos y con direcciones IP que provenían del sudeste asiático”, comentó.

ED

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...