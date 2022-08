Macri: «Cristina Kirchner está tan confundida que ahora cree que López fue funcionario mío”

Con una ironía y desde Córdoba, el expresidente Mauricio Macri le contestó a la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de que relacionara al exsecretario de Obras Públicas José López con Nicolás Caputo en su explosivo descargo por las redes, para así tratar de vincular al macrismo con los bolsos con millones de dólares llevados a un convento. “Hoy en la Bolsa [de Comercio] me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella, porque es tal la confusión que ha tomado esta mujer que mezcla todo con todo. Son todas cosas inconexas que no tienen sentido”, declaró la figura de Juntos por el Cambio.

Macri también le restó importancia a las menciones que Cristina Kirchner había hecho de Jorge Sánchez Córdova, entonces dueño del banco Finansur. “Sánchez Córdova es un señor que tiene un banco, que se lo vendió a Cristobal López en la época kirchnerista dicho sea de paso, y que muchos años antes estuvo en la comisión directiva de Boca Juniors entre otras 30 personas. ¿Qué tiene que ver?”, minimizó.

“Ella tira y ‘cuidado’. Que explique todo lo que tiene que explicar, sobre las acusaciones que hizo Luciani. Que no mezcle y no manosee gente que no tiene nada que ver”, continuó en una entrevista con El Doce de Córdoba.

José López, el funcionario que Cristina Kirchner intentó vincular con el macrismo.

Macri también salió en defensa de su amigo Caputo, y afirmó que “estuvo muy lejos de formar parte” de la corrupción en la obra pública. “De hecho, la constructora de Caputo era en un 90 por ciento del sector privado”.

“Amén que en mi gobierno vendió la constructora. No sé en cuántos países del mundo pasa que un amigo del presidente tenga una constructora y la venda para no tener problemas con nadie. Somos muy distintos”, enfatizó.

Poco antes, en una exposición que dio en la Bolsa de Comercio, Macri también se había referido a la causa Vialidad para marcar diferencias con el kirchnerismo: “Vialidad Nacional es una muestra de que somos distintos. Eran todas licitaciones transparentes y nunca nadie se quejó ni hubo denuncias. El kilómetro costó el 50% de lo que costó con el kirchnerismo. En nuestro gobierno no hubo ningún (Lázaro) Báez”, enfatizó el expresidente, acompañado por su ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, el legislador porteño Darío Nieto y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris.

El líder del PRO también lanzó duras críticas contra el presidente Alberto Fernández, al advertir que “bastardeó” la palabra presidencial y “vapuleó la Constitución Nacional” por hablar del fiscal Diego Luciani.

”Hay futuro. No hay presente. Lamentablemente no hay presente. Hay un rejunte para recuperar el poder y batallar por la impunidad”, aseguró el líder del PRO. “Estamos ante un Presidente sin plan, sin rumbo”, dijo al retomar el discurso de la oposición.

En Córdoba, Macri también recorrió la ciudad de Marcos Juárez, en el marco de una gira previa a las elecciones municipales del 11 de septiembre en la localidad. ”El Gobierno puede intentar cualquier cosa. (Jorge) Ferraresi dijo que si nosotros volvíamos al poder, ellos iban a ir presos. No van a poder avanzar sobre la sociedad. La gente está lista para salir a la calle si alguien quiere llevarse por delante nuestra libertad”, agregó Macri.

