Luis Juez a Cristina Kirchner: «Es difícil que le abran la caja fuerte a tu hija y le encuentren 5,5 palos verdes»

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, lanzó una dura crítica contra la vicepresidenta Cristina Kirchner al apuntar contra su hija Florencia Kirchner. «Es difícil que le abran la caja fuerte a tu hija y le encuentren cinco palos y medio verdes», expresó.

En el marco de su cuestionamiento contra la expresidenta por la maniobra del Frente de Todos en el Senado para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura que iba a ser del cordobés, Luis Juez manifestó: «Para ella, es casi un juego de niños lo que hizo para tener una banca más en el Consejo, donde está muy complicada, porque tiene no menos de 50 intervenciones».

En diálogo con LN+, el senador añadió: «Tiene causas complicadas. Se fue sacando de encima las que eran fáciles, pero las causas patrimoniales son más difíciles, porque intervienen contadores y hay pericias. Es difícil que le abran la caja fuerte a tu hija y le encuentren cinco palos y medio verdes, y que no tengas cómo explicarlo«. «Estos eran pesos pero la humedad los puso verdes», ironizó.

Luis Juez: «Voy a ir a fondo contra Cristina»

«Voy a ir a fondo contra Cristina. Es una mujer que ha logrando imponer el pánico, pero yo no le tengo miedo», señaló en referencia a su denuncia por la maniobra del Frente de Todos.

En ese sentido, criticó al presidente Alberto Fernández quien, según Juez, «le iba a resolver los problemas judiciales» a Cristina Kirchner. «Por su inutilidad, su pérdida de credibilidad, su incapacidad manifiesta y la destrucción de la palabra presidencial, no pudo cumplir su palabra», aseguró.

«Como Alberto no pudo, no quiso o no sabe, o todo eso junto más su inutilidad, Cristina puso quinta a fondo y ahora va para adelante con todos estos temas, sabiendo que nadie le va a decir nada. Por eso se puede dar el lujo de armar dos bloques en el Senado«, subrayó el senador de Juntos por el Cambio.

Asimismo, comentó: «¿Qué gobernador se va a quejar de lo que Cristina hace con sus senadores? Se quejan todos en voz baja. Levanta más la voz Bernardo, el asistente del Zorro, que los gobernadores. No van a hablar, porque el peronismo funciona a billetazos. Los gobernadores que tienen un equilibrio delicado con sus presupuestos, necesitan aún de este débil Alberto Fernández».

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez.

Juez: «Yo conocí a otro Alberto Fernández, este es un dibujo animado»

«Yo conocí a otro Alberto Fernández. Este es un dibujo animado. Probablemente era un tipo muy picante para estar atrás del biombo, pero ahora que se cayó ha mostrado una inutilidad manifiesta para tomar decisiones. Yo conocí a un jefe de gabinete pícaro. Este Alberto me espanta».

