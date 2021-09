Luego de dos violentos robos, ciclistas de Plottier marchan por seguridad

Así lo relató en LU5 y otros medios radiales Gladys Díaz, profesora de la escuela de ciclismo Resilience, respecto de los dos robos violentos que se registraron el martes alrededor de las 16 en plena barda, en la calle San Martín al fondo de la localidad vecina. La mujer indicó que era un grupo de alrededor de 15 personas, pero eso no detuvo a los delincuentes que asaltaron a un hombre cuando se alejó unos metros: lo golpearon, lo amenazaron a punta de pistola y le llevaron la bicicleta, su celular y otras pertenencias.

Con minutos de diferencia, cuando la víctima se reunió con el grupo y todos pretendían acudir a comisaría, llegó otro hombre «que venía bajando de la plataforma» y también indicó haber sido asaltado, golpeado y despojado de sus pertenencias y su bici por un grupo de ladrones que llegó en moto.

Como si fuera poco, Gladys añadió que posteriormente se enteraron de que un tercer hombre se salvó del robo, ya que en cuanto fue abordado, logró darse a la fuga y «se tiró por la barda» para perderlos. Esto le ocasionó una importante serie de golpes y cortes, por lo que debió recibir suturas.

«Esto es algo de todos los días, Plottier es tierra de nadie. Si no somos más de 10, ya no salimos por miedo. La Policía hace un tiempo que no anda», sostuvo indignada. Además, agregó que cuando pudieron dar con los efectivos y les pidieron que salgan tras los delincuentes porque seguían en el sector, les indicaron que no podían por «protocolo» ya que de eso se encargaba Investigaciones, lo que les hizo sentir aún más impotencia.

Es por este motivo que los ciclistas han decidido reunirse en una protesta, en la que se movilizarán en bicicleta desde la barda hasta la Comisaría Séptima, este viernes 10 de septiembre a las 17:30.

«Los robos son cada vez más intensos y estamos cansados. Queremos que nos escuchen, necesitamos mayor seguridad, prevención, control, porque ahí circulan más de 100 personas por día entre ciclistas y runners. Estamos total olvidados, no hay seguridad para nada», reclamó la docente.

En este sentido, sostuvo que de no ser escuchados, volverán a convocarse para pedalear hasta el Ministerio de Seguridad.

Fuente: LMN