Lucas Grimson: quién es el funcionario de 19 años que habló de “les pibis” y se volvió viral

odos los días, el Ministerio de Salud de la Nación reporta la situación sanitaria del país en relación con el avance del coronavirus a través de una conferencia. En esta ocasión el anuncio captó la atención de los usuarios de las redes sociales por la incorporación de Lucas Grimson a la mesa.

El joven de 19 años integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes que integra esa cartera. Según su perfil de Twitter, estudia Ciencia Política y milita en la agrupación Nueva Mayoría, un espacio político que forma parte del Frente de Todos.

Grimson participó hoy del reporte diario para informar sobre la pandemia. El funcionario se sumó a la conferencia con motivo del Día Internacional de la Juventud para alentar “la participación” de los jóvenes.

Durante su presentación, se comunicó utilizando lenguaje inclusivo y señaló que “les jóvenes históricamente buscan tener un lugar en la sociedad y muchas veces se encuentran con obstáculos, estigmatizaciones y prejuicios”.

“Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos. Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis, podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora”, dijo en la conferencia de prensa.

La participación de Grimson se volvió viral en las redes sociales por su utilización del lenguaje inclusivo y la referencia al término “les pibis”, y el video de la conferencia cosechó decenas de miles de reproducciones en Twitter



Luki@LukiGrimsonEn el Día Internacional de la Juventud, compartimos algunas reflexiones y líneas de trabajo desde la Dirección de Adolescencias y Juventudes del @msalnacion. Les pibis participamos en el presente para construir el futuro: somos una juventud activa y hoy nos hacemos escuchar

Si bien muchas personas apoyaron su participación, especialmente adolescentes que celebraron su discurso, mientras que otros manifestaron su rechazo y lo criticaron por su joven edad.