Los Rolling Stones publicaron una versión en vivo de “Wild Horses”.

Los Rolling Stones compartieron una versión en vivo del clásico “Wild Horses” de su próximo álbum en vivo GRRR Live! que saldrá el 10 de febrero. El material documenta una presentación de la gira del 50 aniversario de la banda “50 and Counting” de 2012.

El recital, que tuvo lugar en diciembre de 2012 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, se transmitió originalmente por streaming como “The Rolling Stones: One More Shot”. Ahora, el esperado trabajo fue remezclado y reeditado. Según trascendió saldrá en formato vinilo triple y un CD doble. GRRR Live! también se publicarán en DVD y Blu-Ray.

Según publicó NME, el espectáculo se destacó por su larga lista de invitados especiales. Lady Gaga se unió a la banda en el escenario para hacer un dueto con Mick Jagger en “Gimme Shelter”, con John Mayer y Gary Clark, Jr. como invitados en “Going Down”.

“GRRR Live!”, los detalles

Los Stones describieron a este álbum como “una película definitiva de un show, grabado en uno de los espectáculos más memorables en la historia de la banda”.

Esa noche hubo invitados como The Black Keys (“Who Do You Love?”), Clark y John Mayer (“Going Down”), Lady Gaga (“Gimme Shelter”), Mick Taylor (“Midnight Rambler”) y Bruce Springsteen (“Tumbling Dice”). También incluye algunos de los clásicos del grupo como “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, “Honky Tonk Women”, “Start Me Up”, “Sympathy For the Devil” y “(I Can’t Get No) Satisfaction”.

Este show estuvo disponible en formato por pago, pero esta será la primera vez que estará disponible para todos los seguidores de los Rolling Stones. A su vez, las 24 canciones que tendrá GRRR Live! se podrán disfrutar en formatos vinilo, CD, DVD, digital y Blu-ray.

Su lanzamiento en febrero marcará el segundo álbum en vivo de archivo de la banda en muchos años. En mayo, los Rolling Stones publicaron El Mocambo 1977, el primer lanzamiento oficial de un espectáculo secreto que el grupo brindó en el club El Mocambo de Toronto.

A su vez, el legendario grupo confirmó hace poco que el próximo trabajo de estudio contará con grabaciones del recordado baterista Charlie Watts y del actual integrante Steve Jordan.

Según publicó The Sun, el guitarrista Ronnie Wood dijo que el nuevo álbum de la banda se lanzará a mitad de año. Watts murió en 2021 a la edad de 80 años. Había estado tocando la batería con la icónica banda de rock and roll desde su formación a principios de los años 60.