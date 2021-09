Los Rolling Stones arrancaron la gira con un show vibrante y emotivo: “Vamos a extrañar a Charlie Watts”.

Esta gira será distinta para los Rolling Stones. Será la primera sin Charlie Watts. La legendaria banda arrancó anoche un nuevo tramo del “No Filter Tour” con una actuación en el Dome del America’s Center de St. Louis. El primer tema en sonar fue “Street Fighting Man”, un clásico de Beggars Banquet (1968) con imágenes del recordado baterista en las pantallas gigantes del estadio.

“It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It)” fue la canción que siguió en la histórica noche con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood en el centro de la escena. “Fue muy emotivo verlo a Charlie en la pantalla”, destacó el cantante. “Esta es la primera gira que hacemos sin él. Vamos a extrañarlo tanto tanto dentro como fuera del escenario”, completó.

Los Rolling Stones, una noche marcada de éxitos

El recital se fue cargando de energía, con el público disfrutando de perlas del grupo como “Under My Thumb”, “Wild Horses”, “You Can’t Always Get What You Want”, “Start Me Up” y “Honky Tonk Woman”. Richards se hizo cargo de la voz en “Little T&A” y “Slipping Away”.

Una última parte magistral, al ritmo de “Paint it Black”, “Sympathy for the Devil” y “Jumpin ‘Jack Flash”. Los Stones regresarían al escenario con “Gimme Shelter” y “(I Can’t Get No) Satisfaction”.

Mick Jagger recordó a Charlie Watts en pleno show: “Es la primera vez en 59 años que tocamos sin él”

La semana pasada, los Rolling Stones brindaron un show privado en el Gillette Stadium de Boston para 300 personas. “Este es el primer show en 2021. Es lo que es, es una prueba”, dijo Jagger arriba del escenario junto a Ronnie Wood, Keith Richards y Steve Jordan, el nuevo baterista que acompañara a la banda en su gira.

“Debo decir que es una noche conmovedora para nosotros porque es nuestro primer tour en 59 años sin nuestro amado Charlie Watts”, agregó el vocalista. “Todos lo extrañamos tanto. Los fans, los amigos, en el escenario. Tenemos tantos recuerdos de Charlie y me imagino que ustedes también. Espero que ustedes lo recuerden. Nos gustaría dedicar este show a Charlie. Salud por Charlie”, concluyó con una cerveza en la mano haciendo un gesto de brindis con la audiencia.

Steve Jordan, el reemplazo de Charlie Watts en la próxima gira

Después de haber sido postergada por la pandemia, el 4 de agosto la banda confirmó la gira y anunció que, debido a problemas de salud, Charlie Watts sería reemplazado por Steve Jordan, miembro de los X-pensive Winos de Keith Richards y colaborador de los Stones. En ese entonces, Jordan había agradecido esta oportunidad y expresó el privilegio que sentía de ser suplente del mítico músico.

Steve Jordan en la batería (foto: Al Pereira/Getty Images). Por: Al Pereira | Getty Images

Tras la pérdida de Watts, la banda realizó su primer recital con Jordan en la batería y, junto a Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards. El tour seguirá por distintas ciudades de los Estados Unidos.