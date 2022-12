Los Rolling Stones anunciaron un disco en vivo con invitados de la altura de Lady Gaga y Bruce Springsteen

Una gran noticia para los fans de los Rolling Stones. El grupo anunció en sus redes sociales la salida de un material en vivo. En el posteo, Mick Jagger y companía definieron al trabajo como el “máximo disco en vivo de éxitos”.

El álbum tendrá la participación de importantes figuras. También se conoció que llevará por nombre GRRR Live! y es el registro de show del 15 de diciembre de 2012 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Esa noche hubo invitados como The Black Keys (“Who Do You Love?”), Clark y John Mayer (“Going Down”), Lady Gaga (“Gimme Shelter”), Mick Taylor (“Midnight Rambler”) y Bruce Springsteen (“Tumbling Dice”). También incluye algunos de los clásicos del grupo como “It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)”, “Honky Tonk Women”, “Start Me Up”, “Sympathy For the Devil” y “(I Can’t Get No) Satisfaction”.

Este show estuvo disponible en formato por pago, pero esta será la primera vez que estará disponible para todos los seguidores de los Rolling Stones. A su vez, las 24 canciones que tendrá GRRR Live! se podrán disfrutar en formatos vinilo, CD, DVD, digital y Blu-ray.

Meses atrás, Keith Richards contó que los Rolling Stones estaban trabajando en un nuevo disco. Hablando con Matt Wilkinson para “The Rolling Stones: 60th Anniversary Special show”, el guitarrista dijo que si bien no podía decir en qué formatos la banda lanzaría su nuevo material.

Los Rolling Stones publicaron el video de “We Love You”, grabado en 1967

En agosto te contamos que la banda publicó un video grabado en 1967 del tema “We Love You”. En las imágenes, los integrantes se burlaron de un operativo de drogas en Redlands del mismo año, donde Mick Jagger, Keith Richards y Marianne Faithfull fueron arrestados en la casa del guitarrista en Sussex por posesión de drogas.

Con Brian Jones y con Nicky Hopkins en el piano, cuenta con los coros de John Lennon y Paul McCartney, quienes participaron después de que Jagger y Richards hubieran contribuido en “All You Need Is Love”, de los Beatles.

El trabajo tecnológico del histórico material de los Rolling Stones

Los Stones están restaurando en 4K sus clips, en el marco de los 60 años de su carrera. Ya se encuentran disponibles dos versiones de “Jumpin’ Jack Flash”, originalmente producidos en 1968, y que fueron adaptados a la nueva tecnología.

Se trata de dos versiones diferentes de este tema (una con maquillaje y otra sin maquillaje) dirigidas por Michael Lindsay-Hogg y que fueron filmadas en el transcurso de un solo día en Olympic Studios en Londres durante la primavera de 1968.

La primera versión, con los Stones sin maquillaje, incorpora una versión única de la canción (voces y todos los demás instrumentos), mientras que la versión con Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts con maquillaje utiliza una nueva toma vocal de Jagger.