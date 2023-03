» Los resultados de un incapaz «

Claudio Pinilla asumió como intendente interino el viernes pasado

Sus órdenes fueron » el Sr Boella no sale más al aire por la radio pública mientras yo esté en gestión, quiero los saldos de las cuentas y no se hace ningún cheque sin mi autorización »

En medio día de gestión firmó un acuerdo con un gremio municipal y comprometió al Municipio de Plottier al gasto de 40 Millones de pesos, monto que no está en las cuentas de la Municipalidad

Lo que generó un paro de los empleados municipales hasta tanto cumpla con dicho compromiso

Esta semana acaba de firmar otro acuerdo con otro gremio municipal, cuyo secretario general es concejal suplente del MPN, generando otro gasto de millones de pesos, por parte de la Municipalidad de Plottier

El gobierno de Gloria Ruiz no ha necesitado durante meses la firma de acuerdos con los gremios, ya que, ha sido creíble y la palabra ha sido suficiente para lograr consenso entre las partes

No podemos rifar años de gestión y administración, por un mes en el que las decisiones estarán a cargo de alguien sin experiencia.

Los últimos tres ejercicios fiscales del gobierno de la intendenta Gloria Ruiz han sido con Superávit, con paz social y desarrollo ciudadano, con Obras realizadas con fondos propios y de Nación, no hemos tenido ningún acompañamiento del gobierno provincial

Desmentimos categóricamente que se hayan vaciado las cuentas del municipio, tal como lo expresa Pinilla

