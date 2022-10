Los “ni-ni” de Brasil: los que no votaron por Lula ni Bolsonaro se convierten en piezas clave para el balotaje

La calculadora se ganó un lugar preponderante en la mesa de decisión de los equipos de campaña de Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos empezaron a hacer cuentas de dónde pueden captar más votos para la segunda vuelta del 30 de octubre y qué alianza o movimiento político necesitan para atraer a los electores que en el primer turno no eligieron por ellos.

En los últimos días quien pareció dar un paso adelante fue Lula. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) recibió el apoyo de Simone Tebet –tercera en la elección del último domingo con el 4,16% de los votos- y de Ciro Gomes –cuarto con un respaldo del 3,04% de la población brasileña-. Fuera está también el 1,59% que votó en blanco y el 1,17% que sumaron todo el resto de los candidatos.

Por su parte, Bolsonaro también mira a otro sector: los que directamente no fueron a las urnas. Un 20,95% de los brasileños decidió no emitir su voto el último domingo. Son 32.770.982 personas que ahora se convirtieron en potenciales actores clave para sumarle sufragios, o no, al actual presidente en su intento por alcanzar a Lula.

Pero las estadísticas le juegan en contra a Bolsonaro. Desde el retorno a la democracia en Brasil, todas las segundas vueltas tuvieron menor participación que las primeras. Hay que remontarse a las presidenciales de 2006 que ganó Lula para encontrar un balotaje con más del 80% de los votos. En aquel año se definió con un 81,01% del total. La elección de 1989 fue la que más convocatoria tuvo, impulsada porque fue la primera post golpe.

Los “ni-ni” brasileños, la clave

No son los que ni estudian ni trabajan. Son los que no quisieron votar ni a Lula ni a Bolsonaro. Forman parte de un sector desencantado con la política a nivel general que no confían en el actual presidente y rechazan las políticas y las denuncias por corrupción que acumularon los años del Partido de los Trabajadores en el gobierno brasileño.

“A pesar de que declaren su apoyo hacia alguno de los dos, no es que los electores se transfieren automáticamente”, le explicó a TN el consultor político Caio Manhanelli. Esto abre la puerta a que tanto Lula como Bolsonaro necesiten no sólo del respaldo público del resto de los candidatos, sino también seducir al casi 9% del electorado que no votó por ellos.

Hay otro factor importante a la hora de la migración de votos: el peso de los candidatos. “Simone Tebet no es una gran líder en sí, no necesariamente mueve estos votos porque no es un gran caudillo de su partido, no tiene ese poder de tracción”, detalla el analista Manhanelli, para luego preguntarse: “¿Cómo logró los votos que obtuvo? Justamente por los ‘ni-ni’ que no querían inclinarse por ninguno de los dos favoritos”.

Los sondeos se meten en la estrategia

A pesar de que las encuestas volvieron a fallar, los números de los sondeos previos y posteriores volverán a meterse de lleno en la campaña, tal como le dejaron trascender a TN desde ambos comandos. Es más, en las próximas horas se conocerán los primeros números de Data Folha. Hay una alta expectativa por ver la cifra que arrojan. El bolsonarismo sigue siendo el más reacio a aceptar las encuestas.

Pero también hay otro número previo a las elecciones que despierta el interés de los candidatos. Es sobre el comportamiento de los electores de Ciro Gomes, quien quedó cuarto en la carrera presidencial con 3%. Gomes apoyó a Lula y podría reunirse en los próximos días. Hoy el expresidente tendrá un encuentro con Tebet.

La campaña ya vuelve a calentarse a pocos días de la primera vuelta. (Foto: AP/Eraldo Peres)

Antes de las elecciones un sondeo le daba 10 puntos a Ciro Gomes, de los cuales un 70% de esos electores elegirían por Lula en segunda vuelta y un 30% por Bolsonaro. Pero, como puntualiza Caio Manhanelli, Gomes cosechó sólo el 3% de los votos en total con una importante migración hacia el líder del PT. Resta saber entonces si el porcentaje que le quedó no es el que se inclinará por Bolsonaro.

Entre distintas estrategias que ya están en marcha, en las últimas horas se conoció que Lula y Bolsonaro tendrán una sobreexposición de TV en el camino a la segunda vuelta. Cada uno contará con más de 22 minutos al día de pauta oficial, que se sumará al espacio que le cedan sus aliados estatales.

