Los medios más poderosos de Estados Unidos apoyan a Kamala Harris de cara a las elecciones

Bajo el contundente título «La única opción patriótica», el medio estadounidense, The New York Times, presentó su editorial en apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris en la carrera contra el republicano Donald Trump. En el mismo sentido, sentó su postura The New Yorker que simplemente postuló: «Kamala Harris para presidenta».

El NY Times casi no mencionó a la actual vicepresidenta, pero sí se enfocó en la indignidad de Trump para la presidencia, llamándolo moral y temperamentalmente «no apto».

«Esta verdad inequívoca y desalentadora: Donald Trump no es apto para ser presidente, debería ser suficiente para que cualquier votante preocupado por la salud de nuestro país y la estabilidad de nuestra democracia le niegue la reelección», señala el medio.

Es un enfoque de «cualquiera menos Trump» que The New Yorker adoptó un día antes, y los editores de la revista dijeron que el republicano representa el «asalto continuo a la estabilidad, los nervios y la naturaleza de Estados Unidos».

«Como Presidente, amplificó las corrientes más desagradables en nuestra cultura política: nativismo, racismo, misoginia, indiferencia a los desposeídos, aislacionismo amoral», apunta el New Yorker.

El apoyo a Kamala Harris de The New York Times.

En su extenso respaldo, el Times reconoció que Harris «puede no ser la candidata perfecta para todos los votantes, especialmente aquellos que están frustrados y enojados por los fracasos del gobierno para arreglar lo que está roto». «Sin embargo, instamos a los estadounidenses a contrastar el historial de la señora Harris con el de su oponente», decía el periódico. «La señora Harris es más que una alternativa necesaria».





El consejo editorial del Times no apoyó a un republicano para la presidencia desde 1956, cuando respaldó a Dwight Eisenhower. Pero el periódico enfatizó que esta elección es «sobre algo más fundamental» que «políticas y principios en competencia» en un sistema bipartidista.

«A menos que los votantes estadounidenses le hagan frente, el señor Trump tendrá el poder de causar un daño profundo y duradero a nuestra democracia», escribió el periódico.

La apuesta de The New Yorker por Kamala Harris.



El Times dijo que los votantes tienen razón al pedirle más a Harris cuando se trata de políticas específicas: «Dado lo que está en juego en esta elección, la señora Harris puede pensar que está llevando a cabo una campaña diseñada para minimizar los riesgos de un error no forzado… bajo la creencia de que ser la única alternativa viable al señor Trump puede ser suficiente para llevarla a la victoria».

«Esa estrategia puede resultar finalmente ganadora, pero no le hace ningún favor al pueblo estadounidense ni a su propio historial». Mientras tanto, calificó al Partido Republicano como «poco más que un instrumento» de la «búsqueda de Trump para recuperar el poder» y afirmó que un segundo mandato de Trump «sería mucho más dañino y divisivo que el primero». «Kamala Harris es la única opción», concluyó el consejo editorial.

rb / ds