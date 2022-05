Los líderes de los 27 reivindican que la UE acuerdan nuevas sanciones al crudo ruso

Los líderes de la Unión Europea han acordado prohibir la exportación de petróleo ruso a la UE, cubriendo más de dos tercios de las importaciones, según ha informado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El embargo prohíbe todo el crudo que llega por barco y deja fuera al que lo hace por oleoducto, una exigencia de Hungría apoyada por Eslovaquia y la República Checa.

«Esto cubre de inmediato más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiamiento para su maquinaria de guerra«, ha informado Michel en su cuenta de Twitter. «Máxima presión sobre Rusia para poner fin a la guerra», ha añadido.

Los Veintisiete han logrado el acuerdo tras más de ocho horas de debate en una cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas y dos días de intensas negociaciones a contra reloj entre los ministros de Exteriores de los distintos países.

Antes del comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que sus expectativas de alcanzar un acuerdo «en las próximas horas» eran bajas, pero que confiaba en que después hubiera posibilidad. Al finalizar la reunión, ha declarado que «acogía con beneplácito» el acuerdo alcanzado la noche del lunes. «Esto reducirá efectivamente alrededor del 90% de las importaciones de rusas», ha dicho.

El texto aprobado permite sacar adelante el sexto paquete de sanciones a Rusia, incluyendo el veto al petróleo de Rusia en dos fases. Primero, el que se importa por mar hasta final de año, para esquivar así la negativa de Hungría, y después el que llega vía oleoducto, que quedaría abierto hasta una fecha aun por determinar.

«Es un importante paso adelante. Pronto volveremos a tratar la cuestión de este 10% restante de petróleo de los oleoductos«, ha dicho von der Leyen ante los medios al finalizar la reunión.

«Estoy muy satisfecho de que esta noche podamos enviar una fuerte señal política en línea con la credibilidad de la Unión Europea, un fuerte apoyo a Ucrania. Y tratamos de sancionar a Rusia, al Kremlin, tanto como podemos», ha declarado Michel a los medios.

Orbán había dicho que consideraba insuficiente la propuesta de la UE , ya que, a su juicio, no ofrecía garantías suficientes de que Hungría tendría asegurado el suministro en caso de que algo falle en el oleoducto exento de las sanciones.

Zelenski ha instado a la UE a ponerse de acuerdo

El encuentro ha contado con la intervención del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski, la tercera en una cumbre de líderes europeos desde que empezó la guerra. El líder ucraniano no se ha dirigido a ningún líder en concreto durante su intervención y ha pedido a los Veintisiete más apoyo y unidad y que «dejen de discutir» y adopten rápidamente el sexto paquete de sanciones a Rusia para vetar su petróleo.

“Rusia quiere ver en estas reuniones no a un Consejo Europeo unido, como vemos ahora, no a una Unión Europea unida, sino a 27 Estados separados, 27 trozos que no se pueden juntar. Este es su deseo”, ha dicho Zelenski. El presidente ucraniano ha recordado que han pasado 52 días desde que se aprobara el quinto paquete de sanciones. «¿Qué ha pasado durante este periodo?», ha dicho.

«¿Por qué Rusia todavía puede ganar casi mil millones de euros al día vendiendo recursos energéticos? ¿Por qué los bancos de un estado terrorista siguen trabajando con Europa y el sistema financiero global?», se ha preguntado después Zelenski.

El martes el debate se centrará en las formas de mitigar la crisis alimentaria global provocada por la agresión rusa y la defensa europea.