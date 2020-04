Los constructores salen en masa a reiniciar obras

Hasta ayer a la tarde, el Municipio no tenía denuncias de que algún constructor hubiese retomado las obras sin permiso, pero igual se reforzarán los controles. “A los inspectores que normalmente tiene Obras Particulares les sumamos los de Infraestructura, o sea los que están con la obra pública, que por unos días los vamos a reafectar, y también pusimos a profesionales de la parte de Proyectos para que cumplan el rol de inspectores. Entonces, prácticamente todo el equipo va a estar dedicado a controlar las obras que se reinicien”, explicó el secretario del gobierno de Mariano Gaido.

Nicola destacó que el trámite de autorización es rápido. “Estamos tratando de dar la respuesta en no más de 48 horas, porque en general son obras que ya tienen los permisos de construcción, o sea sólo hay que verificar que la declaración jurada esté correctamente elaborada”, puntualizó.

En el primer día, 20 constructores llamaron para hacer consultas y se recibieron 35 pedidos de reanudación de obra por mail. Además, para sorpresa de los funcionarios, llegaron otros siete correos con solicitudes para iniciar edificaciones nuevas, algo que no estaba previsto en el decreto. Esas presentaciones para abrir carpeta de obras nuevas se analizarán aparte.

El secretario de Coordinación, Alejandro Nicola, contó que los constructores lo empezaron a llamar desde el domingo, apenas se conoció el decreto con el visto bueno de Provincia . “Hubo mucha demanda, con muchas consultas y no sólo el lunes, sino todo el fin de semana”, confió.

mar Abr 28 , 2020

