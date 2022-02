Los Beatles: el histórico recital en la terraza llegó al streaming

Una nueva oportunidad para disfrutar de la música de los Beatles llega con el estreno de The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance. En este caso de un recital histórico, el último de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr juntos. El recordado show en la azotea que esta semana cumplió 53 años.

Ahora, los fans del grupo podrán acceder a una edición en audio mejorada en varias plataformas de streaming. El concierto, realizado el 30 de enero de 1969 en Apple Corps de Londres, fue mezclado y mejorado en estéreo y Dolby Atmos por los productores Giles Martin y Sam Okell, según un comunicado del sello discográfico de los Beatles.

Se trata de diez cortes con las canciones, algunas de ellas en varias tomas. A lo largo de 38 minutos encontramos “Get Back”, “Don’t Let Me Down”, “I’ve Got a Feeling”, “One After 909″, “Dig A Pony” y el corte “Jam/excerpt of “God Save The Queen”.

La reedición de este concierto, que se estrenará en cines del Reino Unido y en los Estados Unidos, es el primer lanzamiento especial entre los eventos que celebrarán por el nuevo aniversario de este mítico show.

Otra de las actividades previstas es la exposición que se abrirá el 18 de marzo en el Rock & Roll Hall of Fame, con instrumentos originales y objetos prestados por los propios Beatles. Su visita estará disponible hasta marzo de 2023.

Además, Norah Jones publicará a través de su canal de YouTube dos videos en homenaje a este último concierto, filmados junto a su banda en la azotea del Empire State Building de Nueva York, con las canciones “I’ve got a feeling” y “Let it be”.

Por último, parte del elenco del Cirque du Soleil presentará un nuevo espectáculo con la canción “Get back” desde el escenario The Mirage en Las Vegas. El evento podrá disfrutarse de manera gratuita desde el canal oficial del circo.

La historia detrás del último recital de los Beatles

Fue un final polémico para una banda que había roto con todos los estereotipos de la época y batido récords en la industria de la música. Los Beatles quería retirarse de una manera original, que hiciera honor a sus éxitos inmortales y que quedara grabada en la memoria de la gente.

Paul McCartney parecía ser el único de los cuatro músicos focalizado e interesado en seguir trabajando en equipo, mientras que John Lennon ya había perdido el interés por el grupo. Es que, influenciado por su mujer Yoko Ono, ya planeaba una carrera solista. Por su parte, George Harrison se sentía desplazado en esta lucha de egos e intereses individuales entre los dos grandes referentes de la banda. Su talento era cada vez menos apreciado por el grupo y para entonces había dejado de tener voz y voto en las decisiones más importantes.

Fue en medio de ese clima de tensión que Lennon decidió darle un cierre definitivo a una etapa colmada de éxitos. Quería un cambio y se lo hacía notar a todos, pese a las discrepancias del resto. Como es sabido, su relación con Yoko había pasado a ser prioridad. Quería componer canciones con alto compromiso social y de protesta. Fue así que optó por darle un cierre a esta historia.

El 30 de enero de 1969 los Beatles dieron su último concierto. La gente que pasaba por el lugar no podía creer lo que estaba viendo. Lennon, McCartney, Harrison y Ringo Starr empezaron a tocar gratis desde la azotea de su discográfica, en un día de intenso frío en la ciudad inglesa. Nadie imaginaba entonces que esa sería su última aparición pública hasta la disolución de la banda. El concierto duró apenas 43 minutos e incluyó cinco temas.

Los Beatles tocando en el famoso show (Foto: Disney Plus)

Por el volumen de la música, los vecinos los denunciaron ante la policía y, lo que se suponía debía ser un espectáculo memorable a cielo abierto, terminó abruptamente con la llegada de las autoridades. El show fue cancelado y eso enojó mucho a Lennon, quien llegó a decir irónicamente: “Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo y de mí mismo. Deseo que hayamos pasado la audición”.