Los azules del MPN preparan su gran demostración de fuerza hacia el 2023

La política interna del Movimiento Popular Neuquino no se toma vacaciones. El lunes, después del anuncio del llamado a licitación para la construcción del hospital Norpatagónico, se dio una foto no casual en la que estaban el gobernador Omar Gutiérrez, su vice, Marcosy el intendente de la ciudad, MarianoEsto derivó luego en una reunión en la que se diagramó una gran convocatoria para después del 15 de febrero, a la que se invitará a todos los intendentes, ex jefes comunales y autoridades partidarias del