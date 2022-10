Los 50 años de Gwyneth Paltrow, tiene “el mejor sexo” de su vida y vende velas con aroma a su vagina

Su papel en Seven, de David Fincher, la puso en la mira de la prensa, no tanto por su actuación, sino por su relación con el protagonista, Brad Pitt (REUTERS/Mike Blake) Su papel en Seven, de David Fincher, la puso en la mira de la prensa, no tanto por su actuación, sino por su relación con el protagonista, Brad Pitt (REUTERS/Mike Blake)

Radiante, estilizada y perfecta: así se presentaba Gwyneth Paltrow en la alfombra roja, enfundada en el vestido rosa palo de Ralph Lauren que sería imitado y parodiado hasta el cansancio. En 1999, la actriz estaba en la cresta de la ola cuando Shakespeare enamorado la consagró como parte de la realeza hollywoodense. La californiana que se alzó con el Oscar a la mejor actuación femenina, cumplía con el checklist de una auténtica celebridad: una belleza clásica, una filmografía con directores aclamados y una lista de novios que incluía a los hombres “más sexies del planeta”. ¿Qué podía salir mal? “Estás como avergonzada de que te hayan nominado al Oscar, tenés el síndrome del impostor y pensás: ‘Ni siquiera puedo creer que esto esté pasando. No soy tan buena. ¿Me odia todo el mundo?”.

A los 27 años, el vértigo de la fama y los rumores de una campaña orquestada por Harvey Weinstein para imponer a la película en las nominaciones de la Academia, la sorprendieron en un estado de shock. En lugar de pasearse por los eventos VIP, Paltrow se escondió tres meses en la casa de sus padres, en Santa Mónica, y cayó en la cuenta de que no quería dedicarse a la actuación por el resto de su vida. En 2008 fundó Goop, una empresa de bienestar y estilo de vida que comenzó como un newsletter de consejos new age y terminó por convertirse en un lucrativo negocio. “No extraño la actuación para nada”, dice ahora. Paltrow se abocó de lleno a lanzar productos coquetos y provocativos mientras amasa una fortuna fuera de los set de filmación. La actriz que eludió las cámaras para convertirse en empresaria hoy cumple 50 años.

Sus comienzos en Hollywood

“Tengo que decir que hasta los 40 años me sentía profundamente perdida todo el tiempo”. A cierta distancia, Gwyneth Paltrow parecía tener una estrella marcada en el mundo del espectáculo. La hija del director y productor, Bruce Paltrow, y la actriz, Blythe Danner nació el 27 de septiembre de 1972 en Los Ángeles al calor de una familia de artistas. Luego de cambiar la costa oeste por la escena teatral de Nueva York, su padrino, Steven Spielberg le dio un pequeño papel en la película Hook. A pesar de que su relación con figuras de la industria le allanaron su camino actoral, la actriz se refirió al tema diciendo que esa familiaridad también suponía una barrera: “como hija de alguien, tenés un acceso que otras personas no tienen, así que el campo de juego no está nivelado en este sentido. Sin embargo, realmente creo que una vez que tu pie está en la puerta donde injustamente entraste, entonces tenés que trabajar casi el doble de duro y ser el doble de bueno. La gente está dispuesta a hundirte y a decir que no perteneces a este lugar, y que solo estás ahí por tu padre o por tu madre o por lo que sea”.

Su papel en Seven, de David Fincher, la puso en la mira de la prensa, no tanto por su actuación, sino por su relación con el protagonista, Brad Pitt. El noviazgo que duró tres años los convirtió en la pareja del momento pero, con una carrera en ascenso y promediando los 20 años, Paltrow no pudo mantener el compromiso y en 1997 anunciaron su separación. “No estaba preparada, era muy chica. Él era demasiado bueno para mi”. A pesar del mal trago, la dupla continuó en buenos términos y “aún se quieren”, según confesó ella en una entrevista reciente.

El noviazgo con el líder de Coldplay parecía tan predestinado que había comenzado antes de que ellos lo supieran (Kevin Mazur/Getty Images for J/P Haitian Relief Organization) El noviazgo con el líder de Coldplay parecía tan predestinado que había comenzado antes de que ellos lo supieran (Kevin Mazur/Getty Images for J/P Haitian Relief Organization)

En su derrotero amoroso, Paltrow es conocida por tener una relación amistosa con todas sus ex parejas. Cuando Ben Affleck y Jennifer López anunciaron su ruptura en 2003, no dudó en opinar sobre los altibajos amorosos de su ex: “Ben se hace la vida difícil. Tiene muchas complicaciones, pero realmente es un gran tipo. Así que espero que lo resuelva solo”. En julio de este año, cuando finalmente dieron el sí, escribió emocionada en sus redes sociales: “¡¡¡Amor!!! ¡¡¡Muy romántico!!! Muy feliz por ellos”. Así también se expresó en varias oportunidades sobre su ex marido, Chris Martin luego de su divorcio en 2014, cuando lo describió como un “genio musical hilarante” o lo saludó para su cumpleaños destacando su “infinita amabilidad, integridad y amor (…) Lo amo hoy más que nunca pero no tanto como mañana”. Aunque Paltrow supo construir una relación de cordialidad con el padre de sus hijos, el final de su matrimonio fue duro.

Gwyneth Paltrow con sus hijos Apple y Moses Martin en Nueva York (Backgrid/The Grosby Group) Gwyneth Paltrow con sus hijos Apple y Moses Martin en Nueva York (Backgrid/The Grosby Group)

El noviazgo con el líder de Coldplay parecía tan predestinado que había comenzado antes de que ellos lo supieran. Según confesó Martín en una entrevista posterior: “Es divertido porque la gente había comenzado a escribir que íbamos a salir y ni siquiera nos habíamos conocido”. Gracias al rumor y una broma durante un concierto en Los Ángeles, el cantante logró conquistar a la rubia. “Esto es para mi novia Gwyneth Paltrow”, dijo antes de tocar. La relación se inició poco después de un cruce tras bambalinas y un flechazo instantáneo. Tras la repentina muerte de Bruce Paltrow en 2002, el músico británico se convirtió en un sostén para su novia. La madre de Paltrow, luego dijo: “Escribió la canción Fix You para Gwyneth cuando murió su padre y lloro cada vez que la escucho”.

La pareja que duró una década y tuvo dos hijos, Apple y Mosses, sorprendió al mundo anunciando el punto final de su historia. Sin tapujos, la actriz publicó un largo ensayo describiendo el proceso de separación. “Era mi cumpleaños, mis 38 años. Mi ex esposo y yo estábamos escondidos en la campiña toscana, en una colina en una hermosa cabaña con vista al bosque (…) No recuerdo qué día del fin de semana era ni la hora del día. Pero lo sabía, a pesar de largas caminatas y más tiempo. acostados, grandes vasos de Barolo y tomados de la mano: mi matrimonio había terminado”.

El negocio del bienestar

Paltrow padece las turbulencias de estar en el ojo público pero se lleva bien con la autopromoción. A través de su empresa, Goop, lanzó toda clase de productos asociados al bienestar: desde una línea de juguetes sexuales hasta una vela aromática que, en sus palabras “huele como mi vagina”, y vendió por la módica suma de 75 dólares. En realidad, su composición era a base de geranio, bergamota y cedro pero, al probar la esencia, Paltrow soltó una broma que quedó y le sirvió de línea marketinera.

A través de su empresa, Goop, lanzó toda clase de productos asociados al bienestar: desde una línea de juguetes sexuales hasta una vela aromática que, en sus palabras “huele como mi vagina”, y vendió por la módica suma de 75 dólares (Gettyimages)

La rubia también comparte sus tips de alimentación, su rutina de ejercicios y, ¿por qué no? algunos secretos de su vida sexual con sus seguidores. En una reciente entrevista para promocionar su programa de Netflix, Sex, Love & Goop, confesó que a los 49 años está teniendo el mejor sexo de su vida: “Soy una recién casada, entonces estoy haciendo un poco de trampa”.

Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk en Malibu. A los 50 dice que tiene «el mejor sexo de mi vida» (Backgrid/The Grosby Group) Gwyneth Paltrow y Brad Falchuk en Malibu. A los 50 dice que tiene «el mejor sexo de mi vida» (Backgrid/The Grosby Group)

Casada por segunda vez con el guionista Brad Falchuk y alejada de la actuación, Paltrow está recogiendo los multimillonarios frutos de su negocio. De paso, la actriz se convirtió en una influencer que no teme hablar de todo. Incluso de su edad. “Me siento genial al cumplir 50. Me siento muy afortunada de tener salud y fuerza en mi cuerpo. Para muchas mujeres que conozco, este es el mejor momento hasta ahora, el momento cumbre de sus vidas”. La mujer de mediana edad parece susurrar al oído de una rubia despampanante con vestido rosa: “La fama te convierte en una persona estúpida”.