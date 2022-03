Lollapalooza 2022: la historia del festival y el porqué de su nombre

Los días 18, 19 y 20 de marzo regresará a la Argentina el festival más convocante del país, el Lollapalooza 2022. Lo hará con figuras del mundo musical tanto nacionales como internacionales, en la séptima edición en suelo argentino del evento que ya tiene más de 30 años de historia.

El Lollapalooza nació en 1991, en los Estados Unidos, gracias al cantante Perry Farrell, de la banda Jane’s Adicction, quien reunió a una multitud de personas en un show masivo que contó con géneros como el rock alternativo, el indie y el punk. Además, el evento contó con otras actividades como actuaciones de comedia y de baile.

En ese primer año, el festival realizó una gira por el país norteamericano y Canadá desde la mitad de julio hasta finales de agosto. Fue una tradición que se llevó a cabo anualmente hasta 1997 y que dejó de realizarse hasta 2003, cuando retomó su funcionamiento.

Perry Farrell, fundador del Lollapalooza. Foto: Facebook Perry Farrell.

El objetivo principal de Farrell era hacer un festival que sirviera como un homenaje, una despedida, de su banda. Terminó convirtiéndose en un escenario ideal para mostrar la música alternativa de los años 90, la cual marcó una época para la generación X.

Por qué se llama Lollapalooza

El nombre del Lollapalooza, según explicó su fundador, se le ocurrió mientras miraba la serie “Los tres chiflados”. El significado de la palabra tiene que ver con algo inusual o inesperado.

Si bien fue un éxito en su surgimiento, el evento no regresó de la mejor manera en 2003. Al año siguiente, debió afrontar problemas económicos frente a la baja venta de tickets, inconveniente que pudo ser solucionado gracias a la gestión de Farrell al asociarse con C3 Present: definieron que una sede única (Grant Park, de Chicago) para un solo show anual.

Desde ese momento, los números cambiaron y el crecimiento fue notorio, de modo que, actualmente, el evento musical suele convocar 400 mil espectadores año tras año. Debido a su gran popularidad, el encuentro comenzó a tener sus primeras ediciones en otros rincones del mundo.

El primer país en albergar al Lollapalooza fue Chile (Santiago de Chile, 2011). Luego, le siguieron Brasil (San Pablo, 2012), Argentina (Buenos Aires, 2014), Alemania (Berlín, 2015), Francia (París, 2017), Suecia (Estocolmo, 2019) y Colombia (Bogotá, 2021).

Lollapalooza 2022 en Argentina: cuándo y dónde es y quiénes tocan

El Lollapalooza 2022 tendrá su séptima edición en el país y se desarrollará entre el 18 y el 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. El festival no se realiza desde el 2019 por la pandemia y hay una alta expectativa, debido a que tocarán más de 100 bandas en cinco escenarios a la vez.

Entre los artistas internacionales destacados figuran Miley Cyrus, A$AP Rocky, The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Foo Fighters –tuvo un cierre espectacular en el Lollapalooza de Chicago en 2021– y Martín Garrix. El listado nacional está compuesto por estrellas como Duki, Bizarrap, L-Gante, Khea, Nicki Nicole, Tiago PZK, Natali Pérez y Babasónicos, entre otros.

El propio Perry Farrell, con Jane’s Adiction, será una de las atracciones en la última de las tres jornadas, que prevé el cierre estelar con Foo Fighters, la banda liderada por el ex baterista de Nirvana, Dave Grohl.

Lollapalooza 2022 en Argentina: el line up completo

El viernes 18 de marzo tocarán Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day to Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok, Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes, Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falle 912, Zenon Pereyra, Bianca Lif y Limón.

El sábado 19, llegará el turno de escuchar a The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, El máto a un policía motorizado, Chris Lake, King Gizzard & The Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba, JXDN, FMS y Natanel Cano.

Además, estarán ese mismo día Pablo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molokg, Chiara Parravicini, Wiranda Johansen, Lucía Taccheti y D3FAI.

Bizarrap formará parte del Lollapalooza (Foto: Facebook / Bizarrapp).

El domingo 20 cerrarán el fesival Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane’s Adicction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, IDLES, Remi Wolf, Channel Tres, FMS, Emmanuel Harvilleur y Acru.

El listado lo completan Kaleb Di Masi, Álan Gómez, DJ Tao, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB Asul, Six Sex, Simona y Ronpe 99′.

