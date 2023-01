Lionel Scaloni y una frase que ilusiona sobre su futuro en la Selección: “Se piensa en lo que viene”

Lionel Scaloni descansa en Mallorca mientras disfruta de ser campeón del mundo, pero también piensa en el futuro. Todavía no renovó contrato como seleccionador argentino, aunque a mediados de enero volvería al país para terminar de negociar con la AFA. Mientras tanto, en las últimas horas brindó una entrevista en la que dejó una frase que ilusiona y que lo define de cuerpo entero: “No hay que dormirse en los laureles”.

En una charla con el diario La Opinión de La Coruña, donde jugó en el Deportivo entre 1998 y 2005, Scaloni reconoció que su vida sigue igual que antes de ser campeón mundial en Qatar, y que siempre lo más importante es “lo que viene”.

La magnitud de ser campeón del mundo

“La verdad es que es todo muy reciente y te vas dando cuenta de la magnitud en el día a día, cuando vas encontrando gente, amigos, y sobre todo aquí en España, que no es el país mío de nacimiento y no es el que ganó la Copa del Mundo. Ves cómo ha pegado en ellos también y te das cuenta de la magnitud. Ahí es donde uno empieza a pensar, pero yo creo que en un tiempo nos vamos a dar cuenta aún más de lo que conseguimos”, destacó el seleccionador nacional, que tiene sobre la mesa la oferta de la AFA para renovar hasta después del Mundial 2026.

Scaloni también fue muy claro sobre cómo repercutió en él ganar el título mundial y dejó una frase que ilusiona pensando en el futuro de la Selección argentina: “La vida sigue, hay que seguir trabajando, la gente sigue teniendo su trabajo, mi familia, mis amigos… Sigue todo igual. Yo soy bastante equilibrado en cuanto a eso. No estoy pensando todos los días en lo que se consiguió, para nada. Se piensa en lo que viene. Lo más importante es lo que viene, siempre. No creo que haya que dormirse en los laureles”.

(Foto: AP)

“Entrenar a la selección de tu país, Argentina, es algo único. No hay cosa más grande en el mundo que poder entrenar a la selección de tu país. No creo que se compare con nada, eso es evidente. Sí, responsabilidad en el sentido de pertenencia, de ganas de querer hacer las cosas lo mejor posible porque no solo eres entrenador de fútbol sino que eres también una persona muy reconocida, con lo cual los chicos se van a ver reflejados en los comportamientos detrás de un país. Eso creo que es una buena medida para ser responsable y para saber lo que significa entrenar a la selección”, destacó sobre lo que sintió en estos cuatro años al frente de la Selección.

Scaloni respondió sobre si Qatar será recordado como el Mundial de Messi

Para Scaloni la actuación de Lionel Messi en Qatar fue muy importante, pero aseguró que el Mundial se recordará por la consagración de la Argentina.

“Yo creo que se va a recordar como el Mundial de Argentina, que creo que es lo importante. Más allá de individualmente, lo importante es que ganó un país, un país que es futbolero como pocos. Diría que el máximo exponente del fútbol mundial es Argentina y volver a ganar, volver a estar en lo más alto, creo que es el triunfo de todos y eso hay que rescatarlo, todo un país detrás de una selección. La verdad es que fue muy emocionante”, enfatizó.

Además, Scaloni agregó: “Yo tengo una manera de ver el fútbol, tanto cuando jugaba como ahora cuando soy entrenador, con los matices después de los futbolistas que tienes. Puedes jugar de una manera u otra, pero la forma de entender el fútbol, de no dar nunca nada por perdido, de no conformarte, son valores que creo que esta selección los tiene, estos chicos los tienen. Nosotros intentamos mejorar, si es posible. La verdad es que fue, ha sido y es un placer entrenar a estos chicos”.

552 vistas 552