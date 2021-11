Lionel Messi no viaja con PSG para jugar en Champions League: la lesión que arrastra y genera discordia en la directiva

PSG anunció este martes la lista de jugadores que viajarán a Alemania para enfrentar a Leipzig por la cuarta fecha de la fase de Grupos de la UEFA Champions League y entre ellos no está Lionel Messi. El argentino no se recupera de la molestia muscular que arrastra desde la semana pasada, pero además no logró recuperarse completamente del golpe en la rodilla que sufrió a principio de septiembre en un partido entre la Selección y Venezuela, escenario que genera tensión en la directiva del PSG.

El 2 de septiembre, Messi recibió una brutal patada de Adrián Martínez en la rodilla izquierda, una de las peores de su carrera. Si bien desde entonces fue parte de la agenda de partidos del PSG, nunca logró el cien por ciento de su plenitud física, lo que se ratifica por estos días con su ausencia al último entrenamiento del equipo antes del encuentro ante Lille por la Ligue 1 de Francia y su posterior salida en el entretiempo de ese partido, lo que provocó una acalorada declaración de Leonardo, director deportivo del club.

No forma parte de la lista de convocados del club parisino para jugar ante Leipzig, en Alemania, por la UEFA Champions League debido a molestias musculares.

“¿Messi? Es un poco difícil de explicar”, comenzó diciendo. Fatidioso, el brasileño agregó: “En estos dos meses ha pasado más tiempo con su Selección que aquí, disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve, y ahora tiene problemas musculares”, sentenció.

Así las cosas, Messi directamente no viajará a Alemania para jugar ante Leipzig ya que el entrenador Mauricio Pochettino decidió resguardarlo.

La lista de convocados de PSG para jugar ante Leipzig, por la UEFA Champions League, sin Lionel Messi

Entre los 21 jugadores seleccionados por Mauricio Pochettino para el viaje a Leipzig sí aparecen Mauro Icardi y Ángel Di María, en la que es la primera convocatoria de Fideo en la vigente temporada de la UCL después de la sanción de tres partidos que arrastraba desde la pasada edición del máximo torneo de clubes. Otro que regresa es Kylian Mbappé luego de una afección otorrinolaringológica que le impidió estar en el choque con Lille.

En su informe médico, el PSG expresó que “Leo Messi presenta molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla tras una contusión”. Además destalló para sus otros jugadores lesionados:

Sergio Ramos continúa su entrenamiento individual sobre el terreno de juego y volverá a la plantilla en los próximos días.

Marco Verratti se encuentra actualmente trabajando en el gimnasio y en la piscina y continúa cuidando su lesión de los músculos oblicuos izquierdos.

Leandro Paredes volvió a correr, 19 días después de su lesión de grado 3 en el cuádriceps izquierdo.

