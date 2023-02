Leticia Esteves: los que gobiernan la provincia “abandonaron a su pueblo”

La diputada provincial recordó que a pesar de los recursos con que cuenta el Estado provincial hay 270 mil personas bajo la línea de pobreza en la provincia, y aseguró que “con Rolo (Figueroa) pondremos a Neuquén por delante de las diferencias partidarias para refundarla”.

La diputada provincial Leticia Esteves (Pro) aseguró hoy que el gobierno del MPN “dejó de lado las banderas de la educación y la salud, y lo que aún es más grave, abandonaron a su pueblo”, y por ello desde su partido dejaron de lado las diferencias partidarias para trabajar junto a Rolo Figueroa. Fue en el lanzamiento de la campaña a gobernador de Figueroa (Comunidad), a la que acompañarán mediante una lista que encabeza Esteves y reúne a candidatos del Pro, de la UCR y de Nuevo Compromiso Neuquino.

“En la provincia tenemos 270 mil personas pobres y a muchos de ellos, encima, les robaron el plan social en medio de una pandemia sin precedentes. ¿Cómo puede ser que siendo los dueños de Vaca Muerta tengamos el mismo porcentaje de pobres que el conurbano bonaerense? ¿cómo no dejar de lado las diferencias que podemos tener ante este panorama para esforzarnos en cambiar las cosas?”, expresó la diputada.

Entre otros aspectos, aseguró que la transparencia en la administración de los recursos, la tolerancia cero a la corrupción, la inversión en generación de empleo, el desarrollo del turismo con infraestructura y conectividad y la buena calidad educativa y sanitaria “van a ser ejes fundamentales en nuestro gobierno”.

“Tenemos que darles las herramientas a los jóvenes para que puedan progresar, y eso no se logra con escuelas cerradas. Los empleados públicos tienen que dejar de ser rehenes políticos de los que se creen los dueños de la provincia. No tengo dudas de que con Rolo liderando pondremos a Neuquén por delante de las diferencias partidarias para refundarla”, aseveró.

Consideró que “hoy la provincia está gobernada entre unos pocos que utilizan los recursos de todos para beneficio propio; hoy es una provincia donde con el dedo una persona decide quién puede o no acceder a derechos que deberían tener todos por igual, sin importar su ideología, donde el partido gobernante se cree el dueño del mapa de la provincia. Pero no nos resignamos: estoy orgullosa de acompañar a Rolo Figueroa, el único candidato a gobernador con experiencia que no responde al titiritero que digita la política neuquina tras bambalinas”.

Respecto de los otros integrantes de Juntos por el Cambio y otros partidos que también acompañan la candidatura del ex vicegobernador y ex intendente de Chos Malal, la diputada del Pro explicó que «provenimos de diferentes espacios políticos y coincidimos en que no queremos ver más a Neuquén rehén de los negocios de un grupo de personas ávidas de poder y de plata. Hemos decidido poner a Neuquén por delante de cualquier diferencia, dejando la zona de confort y de la queja para formar este gran equipo que hoy tenemos, que tiene ideas y convicción para que los neuquinos vivan en una provincia mejor».

Neuquén, 24 de febrero de 2023.-

