Legislatura e Neuquen – Boletín de proyectos N° 105

Proponen declarar a la educación como prestación pública esencial

Presentaron un proyecto de ley para declarar prestación pública básica y esencial al cumplimiento del dictado de 180 días de clases durante un ciclo lectivo. La iniciativa pertenece al diputado de la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola y dispone que se debe garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar la interrupción de clases.

Piden actualizar fondos de programas de asistencia financiera a emprendimientos productivos

El diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) presentó un proyecto de ley para actualizar los fondos de los programas de asistencia financiera a los emprendimientos productivos y promoción del microcrédito, contemplados en la ley 2620 y luego modificada por ley 3129. La iniciativa explica que los montos de los programas son insuficientes para atender las contingencias económicas del sector, agravadas con la pandemia.

Registro para garantizar el cese de obstrucción de vínculo entre hijos y padres no convivientes

Presentaron un proyecto de ley que crea un registro para denunciar casos de obstrucción de vínculo entre el progenitor no conviviente y sus hijos e hijas cuando exista un régimen judicial fijado que no se cumple. La iniciativa pertenece a diputados y diputadas del Frente de Todos y hace extensivo el alcance de la norma a la familia extendida del progenitor no conviviente.

Quieren partidas presupuestarias específicas para el teatro de SOSUNC

Desde el bloque Frente de Todos presentaron un proyecto para solicitarle al gobierno provincial que incluya, en el presupuesto 2022, las partidas necesarias para la finalización del edificio del teatro de SOSUNC –Obra social de la Universidad Nacional del Comahue-.

Preocupación por estado de viviendas en Villa la Angostura

La diputada Karina Montecinos (CC-ARI) presentó un proyecto de resolución para que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) informen sobre las dificultades edilicias que presentan las casas entregas y por entregar del plan de 215 viviendas que lleva adelante la empresa CODAM SA en la ciudad de Villa la Angostura.

Solicitan información por servicio de suministro eléctrico en la zona norte

El bloque Siempre presentó un proyecto de resolución para solicitar al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que informe sobre el sistema que brinda suministro eléctrico a las localidades de Andacollo, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y parajes aledaños como Invernada Vieja, Pichi Neuquén, Villa Nahueve, Cayanta, Butalón y Colomichicó.

Consultan estado de la obra para el edificio propio del IFD 5 de Plottier

El bloque Siempre presentó un pedido de informe sobre el estado de la obra de construcción del edificio del Instituto de Formación Docente N°5, denominado “Maestro Carlos Fuentealba”, en la ciudad de Plottier.

Piden informe por el estado del Complejo Termas de Copahue

El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un pedido de informe sobre el estado edilicio y condiciones materiales del complejo Termas de Copahue.

Día Iberoamericano de la Dislexia

El bloque de diputados y diputadas del MPN presentó un proyecto de resolución para adherir a la conmemoración del Día Iberoamericano de la Dislexia, actividad que se realiza cada 8 de de Octubre para visibilizar la Dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje (DEA).

Quieren conocer la aplicación de la ley de trashumancia

Diputados y diputadas de los bloques Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Avanzar y CC-ARI presentaron un proyecto de resolución para solicitar información a la Subsecretaría de Industria sobre la aplicación de la ley provincial de trashumancia N° 3016.

Chihuido I: piden informe sobre la aprobación de la oferta crediticia

El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó un pedido de informe sobre el proyecto multipropósito de la represa hidroeléctrica Chihuido I, ante el reciente anuncio de la aprobación de la oferta crediticia por parte de oferentes alemanes, lo que permitiría el inicio de la tramitación del crédito.

