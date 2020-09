Legislatura de Neuquen:Boletín de proyectos N° 51

Actualización de la ley orgánica notarial



El bloque del MPN, junto al bloque Unión Popular, presentó un proyecto para actualizar la ley que regula el ejercicio de la función notarial y de la profesión de escribanos y escribanas en toda la provincia. La iniciativa incorpora, además, nuevos aspectos orgánicos que regirán para el Colegio de Escribanos. La propuesta apunta a modernizar el marco legal que rige a la profesión –sancionado en el año ’77- haciéndose eco de las nuevas “trasformaciones sociales, económicas y jurídicas” vinculadas a la función.



Buscan que en 2022 no se utilicen plásticos de un solo uso



A partir de enero de 2022 quedará prohibida la utilización de plásticos de un solo uso. Así lo dispone un proyecto de ley presentado por diputados y diputadas del bloque del MPN. La iniciativa prevé una reducción de su uso en el plazo no mayor a un año e implementa políticas de reciclado, concientización y uso responsable de insumos plásticos considerados altamente contaminantes para el medioambiente por su prolongado proceso de degradación.



Bono para docentes desocupados



Proponen un bono indemnizatorio de 30 mil pesos destinado a docentes inscriptos para cubrir vacantes de cargos u horas cátedra que aún no pudieron acceder a los mismos y para quienes lo hicieron pero, por razones ajenas a su voluntad, no pudieron hacer posesión. Así lo establece el proyecto de ley presentado por la diputada Patricia Jure (FIT) que impulsa un subsidio indemnizatorio por desocupación forzosa.



Proponen “ficha limpia” neuquina para ejercer cargos públicos



El bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto para prohibir que personas condenadas por delitos sexuales, de corrupción, contra la vida o contra la libertad puedan ser candidatos a cargos provinciales, funcionarios públicos o ejercer cargos partidarios. A tal fin, la denominada ‘Ficha limpia’ incorpora en el artículo 68° del Código Electoral –ley 3053- las nuevas restricciones que regirán para postularse como candidato o candidata a cargos representativos.



Consultan acciones de gobierno sobre la situación de EDVSA



Diputados y diputadas del Frente de Todos presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Ministerio de Energía y Recursos Naturales que informe las acciones llevadas adelante en relación a la situación de la empresa Electrificadora del Valle S.A (EDVSA) y sus empresas proveedoras radicadas en la provincia.



Quieren protocolos más estrictos al momento de volver a clases presenciales



La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un proyecto de resolución para que desde el Consejo Provincial de Educación se establezcan medidas mínimas que permitan garantizar el cumplimiento de normas de bioseguridad y seguridad e higiene al momento en que se decida el regreso a la actividad escolar de manera presencial y dentro de los establecimientos educativos.



Piden intervención del CPE para que institutos de formación superior emitan los títulos académicos de egresados



La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un proyecto solicitándole al Consejo Provincial de Educación (CPE) que habilite el mecanismo necesario para que los Institutos de Formación Docente y las Escuelas Superiores del Nivel Terciario de la provincia puedan entregar en forma perentoria y urgente todos los títulos académicos de las y los estudiantes egresados.



Consultan condiciones de infraestructura y servicios en Colonia Rural Nueva Esperanza



La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un pedido de informe sobre el estado del territorio periurbano de la meseta neuquina ´Colonia Rural Nueva Esperanza´, creado por ordenanza municipal.



Solicitan a ISSN los estados contables de 2019



La diputada Patricia Jure (FIT) presentó un proyecto de resolución para solicitar al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) que informe los motivos de la ausencia de publicidad de sus estados contables correspondientes al ejercicio 2019 y solicita que los envíe a la Legislatura con carácter de urgente.



Exigen que ambulancias y vehículos sanitarios circulen sin restricciones en territorio provincial



Presentaron un proyecto de resolución para que el poder Ejecutivo garantice el libre ingreso, egreso y circulación de ambulancias en todas las localidades y caminos de la provincia. La iniciativa pertenece al bloque Juntos por el Cambio y solicita que se propicien las condiciones para que tanto vehículos sanitarios como ambulancias puedan movilizarse sin retenciones innecesarias en cada puesto de control.

Rechazan avance judicial contra estudiantes universitarios de Córdoba



El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un proyecto de declaración en rechazo al avance en la causa iniciada por la ocupación pacífica del Pabellón Argentina que tuvo lugar en 2018, en medio de una lucha nacional en defensa de la educación pública, a los 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba y solicita el sobreseimiento a la abogada Leticia Celli.



Solidaridad con el movimiento de mujeres y la diversidad



El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) presentó un proyecto de declaración en solidaridad con el movimiento de mujeres y la diversidad que conmemora, el 28 de septiembre, el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe.



