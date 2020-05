Legislatura de Neuquén: Proyectos presentados – Boletín N° 15

El diputado Carlos Sánchez (UP) presentó un proyecto de resolución para requerir a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) – Delegación Neuquén que informe sobre la situación de los neuquinos varados en otras provincias y de los residentes de otras provincias varados en la provincia.

vie May 1 , 2020

