Latin Grammy 2021: Camilo fue el gran ganador y hubo 5 premios para los argentinos

Camilo fue el máximo ganador de los Latin Grammy 2021 al llevarse cuatro premios en diversos géneros musicales, pero no logró imponerse en las categorías generales. El cantante colombiano le dedicó uno sus premios a Índigo, el hijo que tendrá con Evaluna Montaner.

Camilo, que encabezaba la lista de nominados con 10 menciones, se quedó con los premios a mejor canción pop por “Vida de rico’’, mejor fusión/interpretación urbana por “Tattoo (remix)’’, con Rauw Alejandro.

Camilo y una dedicatoria a su hijo

“Quiero dedicarle este premio a Índigo para que cuando nazca se sienta orgulloso, orgullosa o orgullose de su papá’’, sostuvo el cantante en referencia al hijo que espera con su esposa Evaluna Montaner, al recibir el último galardón de los Latin Grammy 2021.

El artista colombiano también fue protagonista en la categoría mejor canción tropical por “Dios así lo quiso’’, que coescribió para Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, y mejor álbum vocal pop por Mis manos.

“Patria y vida”, la gran protagonista

Compuesta por Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, también se llevó el trofeo a la mejor canción urbana.

La canción, lanzada en febrero, se convirtió a mediados de año en el himno de las manifestaciones en Cuba luego de que algunos de sus autores se atrevieron por primera vez a expresar su desacuerdo con el gobierno.

Interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, cambia el lema revolucionario “patria o muerte’’ creado por Fidel Castro por “No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritemos `Patria o muerte’ sino `Patria y vida’’’.

“Este Grammy se lo dedico a todas las madres latinas del mundo que luchan por el sueño de cada hijo”, describió Yotuel.

Christina Aguilera deslumbró en los Latin Grammy 2021 con Nathy Peluso y Nicki Nicole

Christina Aguilera volvió a los Latin Grammy 2021 luego de 20 años para cantar “Pa mis muchachas’‘ con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso en un escenario decorado estilo bar y bailarines con mascarillas negras.

El brillo de las presentaciones en vivo en los Latin Grammy 2021

Gloria Estefan inauguró la ceremonia con un número lleno de color y alegría en el que, acompañada por Anitta, Carlinhos Brown, Laércio da Costa, Pedro Capó, Farina, Giulia Be y Diego Torres, interpretó un medley de su éxito “Abriendo puertas’’, “Cuando hay amor’’ y el clásico en portugués “Magdalenha’’.

Camilo, por su parte, interpretó “Vida de rico’’ y “Kesi’‘ y en un momento bajó del escenario para cantar y bailar por el pasillo entre el público, que le regaló una ovación al final.

Mon Laferte y Gloria Trevi interpretaron durante la ceremonia “La mujer’’, que estaba nominada a mejor canción pop, junto a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho.

Juanes junto a Rubén Albarrán y Meme del Real de Café Tacvba interpretó el clásico de Juan Gabriel “No tengo dinero’‘. Myke Towers, Jay Wheeler y DJ Nelson pusieron al público a bailar con “La curiosidad’’.

Otros ganadores de los Latin Grammy 2021

El rapero español C. Tangana y Jorge Drexler compartieron el honor a la mejor canción de pop/rock por “Hong Kong’’ (interpretada por Tangana y Andrés Calamaro) con sus coautores Alizzz, Calamaro y Víctor Martínez; y el de mejor canción alternativa por “Nominao’’, que interpretan juntos y que escribieron también con Alizzz.

Leé también: Jorge Drexler y C Tangana volvieron a cantar juntos en “Tocarte”

Juan Luis Guerra obtuvo los premios al mejor arreglo por “Ojalá que llueva café (versión privé)’’ y mejor álbum pop vocal tradicional por Privé, y su concierto en la playa “Entre mar y palmeras’’, dirigido por su hijo Jean Gabriel Guerra, ganó mejor video musical versión larga.

Bad Bunny también se llevó dos premios: mejor álbum de música urbana por “El último tour del mundo’’ y mejor canción de rap/hip hop por “Booker T’’.

“A veces yo no sé si es mejor ganar o perder porque treparse aquí me pone nervioso, no importa cuantas veces me monte, nunca sé qué decir... Qué más puedo decir que gracias a la gente que escucha mi música, a la gente que me apoya, que me quiere, gracias a la Academia”, fueron sus palabras de agradecimiento.

Mon Laferte ganó el premio al mejor álbum cantautor, por Seis. “Me encanta que estemos mujeres nominadas en esta categoría que siempre era de puros hombres’’, contó saludando a su colega Rozalén, quien también competía en el rubro.

El álbum del año fue para Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta por SALSWING!

Ganadores argentinos del Latin Grammy 2021: Andrés Calamaro, Vicentico, Nathy Peluso y Fito Páez

En la categoría de rock, Vicentico se llevó dos Latin Grammy 2021: mejor álbum de rock por El pozo brillante, y mejor canción de rock por “Ahora 1″.

Nathy Peluso se quedó con el premio al mejor álbum de música alternativa por Calambre. Andrés Calamaro por su participación en “Hong Kong” junto a C Tangana, a la mejor canción pop/rock.

En la ceremonia previa, Fito Páez recibió el Latin Grammy 2021 a la excelencia musical. “He tenido la suerte de formar parte del gran laboratorio artístico argentino de la música, porque al dejarme entrar a sus salas de ensayo, Litto Nebbia, Luis Alberto Spinetta y Charly García, que fueron tres mentores de parte de la invención de la música moderna argentina y americana”, destacó en su agradecimiento.