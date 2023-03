Las represas erogan más por pedido de mayor energía y hay polémica por el agua

Erogar mayor cantidad de agua a través de las represas por la demanda de energía eléctrica que tiene Buenos Aires o preservar el agua en los embalses dada la emergencia hídrica que aún afecta a la región, esa es la cuestión.

Por lo pronto, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio lugar al pedido de Cammesa y se autorizó por 15 días la erogación de 600 metros cúbicos por segundo desde El Chocón, lo que posibilitará una mayor generación eléctrica pero que podría poner en riesgo una cuenca que aún se encuentra en emergencia hídrica, dado que los caudales de los ríos están en los mínimos históricos.

Esta discusión, se supo, se dio dentro del propio directorio de la AIC, que por resolución de su presidente Daniel Figueroa y del representante de Río Negro, Fernando Curetti, accedió a la solicitud de la administradora del mercado mayorista eléctrico.

Por esta razón también, se pudo observar en estos días un mayor caudal del río Limay aguas abajo, pero que podría traer consecuencias negativas a futuro, ya que no se sabe qué ocurrirá con el año hídrico que se inicia el 1 de mayo. Es decir, si va a cambiar o no esta tendencia de sequía, donde hace 80 días no se registran precipitaciones sobre el río Neuquén y casi nada en el Limay.

A fines de noviembre del año pasado, la AIC incrementó los caudales de los dos ríos. En el Limay se autorizó erogar hasta 358 m3/s desde el embalse Arroyito y 150 m3/s por el Neuquén desde El Chañar.

Antes, en septiembre, Cammesa había solicitado que se aumentara la erogación de El Chocón a 600 metros cúbicos por segundo, pero la AIC no accedió.

Las intensas nevadas y algo de lluvia que se habían registrado en el invierno mejoraron el nivel de los ríos y lagos, pero se mantuvo la situación de emergencia hídrica por el extenso período de sequía que afecta desde hace unos 10 años a la región.

El agua que se vio a principios de este verano fue producto del deshielo, con un déficit de lluvias que es lo que abastece en mayor medida al río Limay.

Volviendo a la generación de energía, la AIC había puesto un tope a fin del 2022 para la erogación desde El Chocón y Arroyito de 360 metros cúbicos por segundo pero, con la autorización actual, ese volumen se fue a casi al doble.

