Las reacciones del mundo del deporte tras el abandono de la boxeadora italiana ante la argelina en los Juegos Olímpicos de París 2024

Uno de los debates más encendidos de los Juegos Olímpicos de París 2024 se originó tras el abandono de la italiana Angela Carini en la pelea válida por los octavos de final de la categoría hasta 66kg de boxeo femenino frente a la argelina Imane Khelif. La europea acusó un fuerte golpe de su rival y cuando apenas iban 46 segundos de combate, optó por tirar la toalla. “No soy quién para juzgar, pero no es justo”, declaró la italiana sobre el permiso de la africana, que según los estudios que le realizaron cuenta con un nivel de testosterona más alto que el promedio de las mujeres pero fue habilitada por el COI.

El ex pugilista argentino Sergio Maravilla Martínez fue uno de los primeros en opinar a través de las redes sociales: “La estupidez e incompetencia humana carece de todo límite.Parece que millones de años de evolución de nada sirven si dudamos que debemos ir al ginecólogo o al andrólogo y nada+. Parece que tenemos que perder vidas de mujeres para reparar algo que ya no tiene arreglo. COI inútiles”. Esta fue la respuesta a un tuit que marcó el 1° de agosto como la fecha del “fin de los Juegos Olímpicos” y acusó de “boxeadora transexual” a Khelif, pese a que esa no es exactamente su condición.

Otro usuario le respondió a Maravilla: “No es una trans Sergio, es como el caso de la corredora australiana, intergénero. Son casos muy excepcionales de la naturaleza, después podemos debatir qué hacer, pero empecemos por leer el caso sin sensacionalismo. La tana igual tiró teatro, ¿nunca la noquearon?”. A lo que el quilmeño de 49 años respondió: “¿Estás hablando en serio o es ironía?”.

Maravilla Martínez se refirió a la inclusión de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París

Eso no fue todo, porque otro miembro de la comunidad X (ex Twitter) citó uno de los mensajes de Martínez, lo que mantuvo el debate e ida y vuelta: “Es triste y peligroso ver hasta gente que uno respeta y considera razonable como Maravilla repetir fake news sin detenerse dos segundos a chequear. Uno espera que gente que considera decente y buena no se preste a ser funcional a la crueldad”. El ex boxeador también le contestó: “Lo que me parece tremendo es estar debatiendo nosequecosa cuando las imágenes hablan por sí solas. ¿Hace falta chequear más? Fijate los cromosomas del ganador del combate. ¿Hace falta más?”.

“No hablé de hormonas, hablé de cromosomas”, fue la última expresión de Maravilla Martínez frente al recado de otro internauta que le había mencionado que “están tirando hate a la comunidad trans sin sentido y comiéndose una fake. Si hay que ver el nivel de hormonas para competir es totalmente otro tema”.

El combate entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif por los octavos de final de la categoría hasta 66 kilos en el nivel femenino del boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 abrió un foco de noticia tras las declaraciones de la peleadora europea luego de optar por terminar su presentación segundos después de subirse al cuadrilátero del North Paris Arena. La pugilista de 25 años anunció su retirada cuando habían transcurrido poco menos de 50 segundos y tras la presentación volvió a reavivar un tema que ya en la previa había planteado un debate.

“Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho, fui a ver al maestro Renzini y con madurez y valentía le dije basta”, expresó Carini según replicó el diario de su país La Gazzetta dello Sport. Un rato antes se había dirigido a su rincón, donde estaba ubicado su entrenador Emanuele Renzini, y había dicho: “Me dolió muchísimo, no quiero seguir”. Al bajar del cuadrilátero, se escuchó “no es justo”, según detalló el medio en cuestión.

“No soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring a pesar de las miles de polémicas que había, no soy nadie para juzgar. Sentí golpes muy fuertes, recibí golpes, soy una luchadora y mi selección lo sabe, soy alguien que aún ante el dolor nunca se detiene. Si paré lo hice sólo por mi familia. ¿Fue un combate irregular? No soy nadie para juzgarlo”, planteó la peleadora italiana.

¿Cuál es el trasfondo para que estas palabras despierten una discusión? Los estudios realizados a Imane Khelif expusieron un “nivel de testosterona más alto que el nivel medio de las mujeres”, según detalló el citado periódico italiano. “Para utilizar la terminología del Instituto Superior de Salud, es “intersexual”, es decir, tiene “variaciones innatas (presentes desde el nacimiento) en las características del sexo, que no entran dentro de las nociones típicas del cuerpo femenino”, detalló el periodista Antonino Morici en ese medio.

El detrás de escena es que Khelif –al igual que la taiwanesa Lin Yu-ting– habían sido excluidas por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) de las finales del campeonato mundial del año pasado en Nueva Delhi por no “superar las pruebas de elegibilidad de género”, según aclaró el diario El Español. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional decidió optar por otro camino distinto al del organismo pugilístico y les permitió estar presentes en París 2024.

Barry McGuigan, ex boxeador profesional irlandés, también se zambulló en el debate en las redes sociales: “Así que aquí está la idea del COI de justicia en 2024. Juegos Olímpicos, impactantes e injustos para las mujeres y las niñas”. Y añadió: “Impactantemente peligroso y profundamente injusto para las mujeres y las niñas. El COI te cuelga la cabeza de vergüenza”.

El ex boxeador irlandés Barry McGuigan cuestionó a la pugilista africana

Claro que desde su país hubo muestras de apoyo de todo tipo. De hecho, el Comité Olímpico Argelino se hizo eco de la repercusión que generó Khelif entre el seleccionado masculino de fútbol, citando las publicaciones de varias de sus figuras internacionales.

“Jugadores de la selección nacional de fútbol en solidaridad con nuestra heroína Iman Khalif. ¡Eres el orgullo de Argelia!”, mencionaron desde el ente africano, compartiendo imágenes de jugadores como el ex Manchester City Riyad Mahrez, Rami Bensebaini (Borussia Dortmund), Belaili Youcef (Espérance de Tunis), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt de Alemania), Ahmed Touba (Başakşehir de Turquía), Sofiane Feghouli (Fatih Karagümrük de Turquía) e Ismaël Bennacer (AC Milan), quien le había dedicado un mensaje a horas de su última pelea: “Todo nuestro apoyo a nuestra campeona Imane Khelif, que está sufriendo una ola de odio injustificado. Su presencia en los Juegos Olímpicos es simplemente el resultado de su talento y trabajo duro. Creemos en ti para llevar en alto los colores de Argelia”.

LOS MENSAJES DE APOYO DE LOS FUTBOLISTAS ARGELINOS PARA IMANE KHELIF