Las perlitas 2022 del mundo del espectáculo: los amores, desamores y nacimientos más resonantes

El 2022 fue un año repleto de emociones. Tanto para el mundo del deporte y de la economía, como para el espectáculo. Las celebridades nacionales e internacionales dejaron, una vez más, su huella y cobran protagonismo a la hora de hacer un resumen de lo que ocurrió en estos doce meses.

En las últimas horas del 2022 hacemos un repaso de los amores, desamores y embarazos más resonantes del año.

¿Qué parejas se formaron en el 2022?

Desde abril -cuando confirmaron su romance- hasta el día de hoy, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se robaron todas las miradas con su historia de amor. Las primeras imágenes juntos fueron en Ibiza, cuando compartieron una cita en las paradisíacas playas europeas junto a un grupo de amigos. Desde entonces se volvieron inseparables, y a pesar de que hace algunos meses atrás circuló la versión de que estaban separados, sus postales y muestras de afecto durante el Mundial de Qatar le pusieron fin a los rumores existentes. Hoy, vuelven a ser el foco de la atención por el enfrentamiento que tienen con Camila Homs, la expareja de Rodrigo y madre de sus dos hijos.

Tini Stoessel mostró una foto de su reencuentro con Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram / tinistoessel).

Fue en junio cuando se confirmó el sorpresivo romance entre la China Suárez y Rusherking. Su flechazo había ocurrido un mes atrás, cuando se cruzaron en una fiesta post Premios Martín Fierro 2022. “Nos vimos en una fiesta. Yo la verdad no lo tenía en el radar. Conocía sí su música, pero era más chico”, sostuvo la ídola teen en una entrevista con Migue Granados. A los pocos días de ese evento, se los vio salir juntos de un hotel en Recoleta y luego emprendieron distintos viajes juntos que terminaron de afianzar su noviazgo y la relación del trapero con los hijos de la actriz.

La China Suárez estuvo en un videoclip de Rusherking (Foto: Captura YouTube).

Para cerrar el año a puro amor, Zaira Nara y Facundo Pieres oficializaron su romance en el evento que inauguró la temporada de verano en Punta del Este. Sin embargo, hay versiones de que su historia de amor comenzó meses atrás y que habría sido uno de los motivos que causó la separación de la modelo con Jacob Von Plessen, su exmarido y padre de sus dos hijos. Hasta el momento, el polista y la modelo habían llevado su flamante noviazgo con bajísimo perfil, pero el pasado miércoles 28 eligieron la apertura del primer rooftop bar del Este, para hacer público su romance.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen, romance confirmado en Punta del Este. (Foto: Paparazzi)

¿Cuáles fueron las rupturas amorosas que ocurrieron este año?

La separación de Shakira y Gerard Piqué se ubica en el podio de los desamores más llamativos. Tras casi doce años de relación y dos hijos en común, la artista colombiana y el exfutbolista español fueron tapa de los portales y las revistas de espectáculo del mundo entero. La noticia se dio a conocer a principio de junio con un comunicado en donde sostenían: “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Con el correr de los días, numerosas versiones de infidelidad por parte de Piqué parecían ser el motivo de su separación y las canciones que lanzó la artista –Te felicito, junto a Rauw Alejandro, y Monotonía, con Ozuna- confirmaban los rumores que sacudían a la farándula internacional.

Shakira y Gerard Piqué se separaron tras 12 años juntos. (Foto: AP)

Otra de las rupturas más llamativas, pero a nivel local, fue la de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, luego de nueve años juntos y un hijo en común. Su decisión se hizo pública en mayo cuando decidieron anunciarlo a través de las redes sociales: “Hola a todos, quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años hermosos que vivimos. Creemos que es lo mejor para los dos y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, escribió el conductor de televisión en un posteo de Instagram.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés estuvieron juntos durante casi una década (Foto: Instagram / guivaldes)

Ocho meses después de que Benjamín Vicuña parecía haber encontrado el amor al lado de Eli Sulichín, una joven de perfil bajo y alejada de los medios, Yanina Latorre dio a conocer la noticia del final de la relación. “No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos…Diferencia de agenda, de momento (…) Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”, comentó la panelista.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña afianzan su relación (Foto: Movilpress).

Sin embargo, meses más tarde, corrió el rumor de que habrían tenido una fuerte conversación que colapsó su noviazgo. Al ser consultado al respecto, el actor sostuvo: “Mirá, te voy a pedir… me da mucha vergüenza. No tengo nada para decir, yo tengo la mejor con Eli, es una súper mujer, es una pena que se manipule tanto y se desvirtúen las cosas”. Y remarcó: » Ha sido una súper compañera, así que no tengo por qué salir a decir nada, eso lo sabe ella, lo sabe su familia, lo sé yo. Una pena que se ensucie todo”.

A pesar de que su conflicto, popularmente conocido como Wanda Gate, comenzó en octubre del 2021, Wanda Nara y Mauro Icardi continuaron con algunos altibajos su matrimonio durante un año más. Fue recién en el pasado octubre cuando confirmaron “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que lo puedan entender no solo por mí, sino por mis hijos”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram.

Tras idas y vueltas, Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron (Foto: Instagram / wanda_nara).

Los nacimientos del 2022

Cielo Yoli Rose llegó al mundo el pasado 20 de agosto en Vancouver, Canadá y fue anunciada con mucha emoción por sus papás, Luisana Lopilato y Michael Bublé, en sus redes sociales con un posteo compartido que acompañaba una foto de sus manos junto al piecito de su última beba. “Del amor es la vida y es la luz y ella. Nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! Te amamos”, escribieron los flamantes papás de Noah, Elias, Vida y Cielo.

Luisana Lopilato y Michael Bublé presentaron a Cielo (Foto: Captura Instagram).

La familia Maradona se agrandó este 2022, cuando Dalma dio a luz a su segunda heredera llamada Azul, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli. “¡Qué felicidad, hijita! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos!”, sostuvo la actriz en sus stories de Instagram, en donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores.

El posteo con el que Dalma Maradona hizo el gran anuncio. (Foto: Instagram / dalmaradona)

Luego de dedicarle una de sus canciones más populares, Camilo y Evaluna se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Índigo en abril del 2022. El cantante colombiano se mostró orgulloso del trabajo que hizo su mujer y dio a conocer que el parto fue en su hogar de Miami. Como era de esperarse, no tardó en llegar la alegría del flamante abuelo, Ricardo Montaner quien se mostró desbordado de felicidad y compartió detalles de cómo se encontraba su familia tras el nacimiento de su nieta.

Nació Índigo, la primera hija de Camilo y Evaluna Montaner (Foto: Instagram / camilo).

El mismo mes, ocurrió un nacimiento cargado de emociones: el de Esmeralda, la hija de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. El futbolista y la modelo esperaban ansiosos la llegada de sus hijos mellizos, sin embargo, al momento del parto ocurrió la noticia menos esperada. Con un emotivo posteo revelaron el duro momento que les tocó atravesar: “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir”.

«Mi pequeña gran bendición», escribió Georgina Rodríguez junto a una imagen de su hija Esmeralda. (Foto: Instagram / georginagio)

