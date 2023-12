Las fuertes críticas de Juan Grabois al gobierno de Alberto Fernández y a La Cámpora: “Hagámonos cargo de algo”

El dirigente social Juan Grabois hizo un balance de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, donde lanzó fuertes críticas hacia La Cámpora, en especial, sobre algunas actitudes que los llevaron a alejarse del campo popular, según su visión. De hecho, recordó que fue parte del “boicot” para que Martín Guzmán dejase el Ministerio de Economía pero reconoció: “Yo no sé si esto estuvo bien”.

Durante una entrevista que brindó al programa Gelatina, que se emite por streaming, Grabois denunció que en La Cámpora -movimiento que lidera Máximo Kirchner– “hay mecanismos de delación premiada de un sector, de competencia sectaria y de destrucción de cualquier cosa que brille y que no se subordine”.

“En esta etapa voy a discutir que los genios de la política le impongan al gobernador (Axel Kicillof) a un sinvergüenza como Martín Insaurralde de jefe de Gabinete y después pretendan que sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y que, después no, en realidad tenían razón porque se ganó Lomas de Zamora. ¿Pero me está jodiendo? El tipo estaba en Marbella, en el medio de la campaña. O sea, no se puede justificar por ningún lado. Hagámonos cargo de algo. Yo trato de hacerme cargo de algo”, reclamó el dirigente social de forma efusiva.

Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora (Aglaplata)

De todos modos, Grabois resaltó que seguirá defendiendo la inocencia de Cristina Kirchner en las causas judiciales que la investigan. “Yo tuve acceso al poder y a las negociaciones de poder. No me interesa si no hay proyecto, si no hay planificación, si no hay un criterio de mérito que es distinto a la meritocracia. Para la distribución de roles. No me interesa, porque esto no es política. No es el arte del bien común. Esto es otra cosa”, agregó.

“Entre porongas del conurbano, entre pibes, vienen con una soberbia hasta la cabeza que son capaces de sacarle un galpón a los cartoneros, falta de conducción estratégica, boicot al compañero de al lado y todos nos hacemos los boludos. Nadie pone la trucha”, alertó el dirigente social.

Sobre la derrota del peronismo y triunfo de Javier Milei en las elecciones, el ex candidato a presidente consideró: “Hay dos caras de la moneda; por un lado, un gobierno con medidas criminales y psicopáticas que van a destruir a nuestro pueblo; y por el otro, una crisis intelectual, moral, política, estratégica, de conducción de nuestro campo. Entonces, si nos queremos hacer todos los boludos, hagámonos todos los boludos y dentro de dos años vamos a tener de nuevo la misma situación y a llorar a la Iglesia”.

En otra parte de la entrevista, destacó la estrategia electoral del peronismo en el 2019, que logró que Alberto Fernández llegase a la Casa Rosada, pero cuestionó: “El Gobierno fue un loteo escandaloso de Ministerios con estas ideas que tienen algunos de que hay que poner al secretario que odia al ministro y al subsecretario que odia al secretario. Viste que es una cosa muy loca como para que se controle entre ellos una maquinaria totalmente paralizada sin orientación económica y desangrándose en peleas internas públicas”.

“Durante el Gobierno, y yo fui parte de eso, me hago cargo, es decir, yo fui parte, para darte un ejemplo, de boicotear a Martín Guzmán para poner a Sergio Massa. Yo no sé si eso estuvo bien, no sé si estuvo bien. Quiero reflexionar sobre eso, si fue una buena estrategia hacer eso”, reconoció Grabois, al recordar la primera etapa de la gestión del Frente de Todos, donde el entonces ministro de Economía era resistido por un sector del kirchnerismo por su estrategia para negociar la deuda con el FMI.

En otro fragmento de la entrevista, Grabois cuestionó a Máximo Kirchner sobre su postura contra Axel Kicillof durante la campaña. En aquel entonces “me acuerdo que en el medio de la campaña, no antes ni después, en un acto donde estaba Ofelia, estaba yo. Estaba Axel y creo que estaba Alak también. En el medio de un discurso de una hora, Axel tuvo la mala idea de hablar de nuevas melodías”.

“No sé por qué tan mala idea, porque a mí me parece un concepto muy interesante. Desde luego, las nuevas melodías tienen que estar en el marco de la escuela folklórica, de las tradiciones populares de nuestro pueblo. Un jingle. Porque, claro, un jingle. ¿Cómo puede ser que haya salido el presidente del PJ, el compañero Máximo Kirchner, a agredirlo públicamente en el medio de la campaña? Explicame cómo se explica eso”, planteó el dirigente en torno a la interna.

Frente a dichos cuestionamientos, Grabois se preguntó: “¿Y por qué eso no se puede discutir? Yo no lo voy a aceptar. Cosa que lo discutí donde lo tenía que discutir en la jeta y bancándomela. En la jeta y bancándomelas. Y del mismo modo que te digo esto, también discutí que no lo hayan hecho subir ni Axel, perdón, ni a Máximo ni Wado, que era el primer candidato a diputado y el primer candidato a senador cuando se ganó la provincia”.

