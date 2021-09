Las dudas sobre las nuevas medidas frente a la amenaza de la variante Delta y la cantidad de testeos sin informar

En medio de las nuevas medidas como consecuencia del análisis de la situación epidemiológica, se plantea una duda: ¿son confiables los datos de la Sala de Situación de Coronavirus? Si bien están disponibles en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, donde se exponen los testeos en el reporte diario se ve este detalle:

Testeos realizados durante el día: (*)

Testeos totales realizados: (*)

(*) En el día de la fecha persiste un error de sistema entre la base de Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y el impacto en el tablero que no permite visualizar los testeos del día. Los equipos de informática se encuentran trabajando para solucionar el inconveniente.

Extracto del: PARTE DE SITUACIÓN SANITARIA – SARS COVID 19 – ARGENTINA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

“Desde que el 9 de septiembre reportaron más de un millón de tests realizados en un día (1449531) al día siguiente reportaron 67949 y después dejaron de reportar. El 9 de septiembre también reportaron un número de recuperados imposibles en un día. Habitualmente reportan el número total de recuperados y si se restan los del día previo da cuantos informan como recuperados en ese día, es así que el número de recuperados del 9 de septiembre fue de 149725″, explica a Con Bienestar Sergio Perrone (M.N. 65.665), especialista en hipertensión pulmonar y trasplante de pulmón y corazones.

Por su parte, Carlos Di Pietrantonio (M.N. 73.621), epidemiólogo, master en Salud Pública opina que “estas cifras, además de inverosímiles, no fueron corregidas en las copias históricas almacenadas en los informes”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda incrementar las capacidades de identificación rápida de casos sospechosos de COVID-19 en la población general, ya que, cuanto antes se aísle a los contagiados, menos se propagará la enfermedad. Para lograr esta detección, se utilizan los siguientes tipos de test:

Test serológicos (“test rápido”) : son los que se realizan mediante una muestra de sangre y su propósito es detectar anticuerpos. Es decir, en vez de buscar la identificación del virus, persiguen detectar la respuesta inmunológica generada por el cuerpo de la persona. Estos test requieren una confirmación mediante hisopado.

: son los que se realizan mediante una muestra de sangre y su propósito es detectar anticuerpos. Es decir, en vez de buscar la identificación del virus, persiguen detectar la respuesta inmunológica generada por el cuerpo de la persona. Estos test requieren una confirmación mediante hisopado. Test PCR (“hisopados”) : mediante una muestra extraída de nariz o faringe del paciente, permiten identificar la presencia de COVID-19 a través del material genético. Las ventajas de los PCR residen en que pueden detectar la presencia del virus desde el inicio del contagio con alta fiabilidad.

: mediante una muestra extraída de nariz o faringe del paciente, permiten identificar la presencia de COVID-19 a través del material genético. Las ventajas de los PCR residen en que pueden detectar la presencia del virus desde el inicio del contagio con alta fiabilidad. Test de antígeno: es realizado a través de un hisopado de nariz o faringe, que busca detectar las proteínas residuales del virus. Habilita un análisis rápido que arroja resultados en 20 minutos. Se debe realizar en los primeros 7 días desde el primer síntoma.

“Si hay pocos casos, es conveniente saber la cantidad de testeos porque baja la relación de positividad”, aclara Bárbara Broese (M.N. 130.018), Jefa de Epidemiología del Hospital Central de San Isidro. En su zona, recibe la información, pero lo que no se ve es el impacto epidemiológico a nivel nacional.

Información epidemiológica- (Captura: /www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion)

“Para aquellos que nos dedicamos a la Epidemiología, vemos en el informe de la Sala de Situación la única forma de desplegar nuestra labor, encontrándonos en la disyuntiva de arriesgar la verosimilitud de nuestras proyecciones sobre la evolución de la pandemia, no solo por la falta de variables informadas, sino además por la veracidad de las mismas.”, plantea Di Pietrantonio.

Sobre las nuevas medidas

A partir de la instrucción del Presidente y el Jefe de gabinete de ministros, los ministerios de Salud, Turismo y Deporte, Interior, Seguridad, Relaciones Exteriores, junto con las 24 jurisdicciones y los expertos, avanzaron en nuevas líneas de flexibilización.

Todas las medidas:

Se levanta la obligatoriedad de uso de tapaboca al aire libre cuando en circulación individual o burbuja en todos los casos cuando no haya aglomerado de personas. No obstante, su uso continúa siendo obligatorio en lugares cerrados (aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomerados de personas.

Las reuniones sociales podrán realizarse sin límite de personas cumpliendo las medidas de prevención, tapabocas, distancia y ventilación.

Aforo del 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados manteniendo las medidas de prevención, tapaboca, distancia y ventilación.

Autorización de viajes de jubilados y jubiladas, egresados y egresadas y principales de estudiantes o similares siguiendo los protocolos recomendados.

Autorización de discotecas con aforo del 50%, con esquema completo de vacuna (14 días previos al evento).

Salones de fiestas, boliches o actividades similares: habilitado para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más test diagnostico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 horas previas al evento. Se trabaja en un protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes.

Eventos masivos de más de 1000 personas. A partir del 1 de octubre se habilita con aforo del 50%, y se trabajarán específico en relación a los requisitos. Esta medida contempla el Superclásico Boca-River que se llevará a cabo el 3 de octubre.

24 de septiembre: eliminación del aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que vengan por trabajo y estén autorizados por la autoridad migratoria.

1 de octubre: autorización ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento. Apertura de fronteras terrestres a pedido de gobernadores (con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción).

Entre el 1 de octubre y 1 de noviembre incremento del cupo de ingreso progresivo en todos los corredores seguros, aeropuertos puertos y terrestres

“Veo bien flexibilizar en parte, pero no hay que olvidarse de la variante Delta que puede instalarse independientemente de la condición de vacunados en forma completa. Esto no terminó, porque no hay cero casos. Siempre menciono el ejemplo de la provincia de Jujuy que tuvo 100 días sin casos y ya se evaluaba volver a las clases. De golpe, fue un desastre… entonces, que no nos agarre desprevenidos”, advierte Elena Obieta (M.N. 76.451), infectóloga del Hospital de Boulogne, San Isidro.

Turismo

En cuanto al turismo, el Gobierno también anunció novedades, tanto para los argentinos que viajen como para los extranjeros que quieran visitar el país.

Por caso, desde el 1 de noviembre se autoriza ingreso de todos los extranjeros. Se solicitará para el ingreso al país:

Esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país.

Test de PCR negativa en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria

Test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria

Aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo incluyendo los menores deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso, y test de PCR al día 7.

Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada: se dejará de realizar test de antígeno al ingreso (salvo los no vacunados) y PCR al día 5-7 y se podrá levantar el cupo. Ya de esta manera se minimiza el impacto del aumento de hospitalizaciones y muertes.

