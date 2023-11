Las diez mejores canciones del año en los Latin Grammy 2023

¿Qué tienen en común Dímelo, de Marc Anthony, Bailando, de Enrique Iglesias o Despacito de Luis Fonsi? Todas ellas han ganado en algún momento de las últimas dos décadas el Latin Grammy a la Mejor Canción que, según las bases de la Academia, debe contener al menos un 51% de la letra en español o en portugués (o dialectos aceptados).

No hay que confundir este galardón con el que Mejor Grabación del Año, ya que este se entrega también a los productores y, en el caso del de Canción, a los autores, razón por la que Despechá de Rosalía, no se encuentra en esta lista de los temas nominados en este apartado.

Este año dentro de esta categoría habría una indiscutible protagonista, Shakira, que se encuentra presente en tres ocasiones, tanto en solitario, con Acróstico, como en colaboración con Bizarrap en su ya mítica sesión y junto a Karol G en TQG.

Pero también encontramos nombres ilustres, como es el caso de Pablo Alborán, el artista español más nominado de esta edición o Alejandro Sanz, que ha ganado cuatro veces en los doce años de historia de los premios, con sus éxitos El alma al aire, Y solo se me ocurre amarte, No es lo mismo y Tú no tienes alma.

Junto a Shakira también venció con La tortura, y la colombiana se marcó otro tanto con Carlos Vives y La bicicleta. Todo parece indicar que, este año, la artista vuelve a partir como favorita por delante de sus máximos competidores, no solo por su rotunda presencia, sino por la repercusión que ha tenido en el seno de la cultura popular. Estas serían las canciones nominadas.

‘Acróstico’ (Shakira)

Shakira junto a sus hijos en el videoclip de «Acróstico». Captura de pantalla YouTube

El tercer single de Shakira este año y el único que protagoniza en solitario, aunque en él esté acompañada por sus hijos Sasha y Milán. Y es que este tema está dedicado a ellos después de la ruptura con su pareja, el futbolista Gerard Piqué.

Por eso, tal y como indica su título, si unimos la primera letra de cada una de sus estrofas, encontramos (más o menos) los nombres de los pequeños. Al menos ese parecía ser el propósito. En definitiva, una balada en la que su vida privada vuelve a situarse como foco de atención y en la que la artista recupera su lirismo para hacer frente a su futuro.

‘Amigos’ (Pablo Alborán ft. María Becerra)

María Becerra y Pablo Alborán en el dueto ‘Amigos’

En su último álbum, La cuarta hoja, Pablo Alborán se ha unido a artistas como Carin Leon, Ana Mena, Leo Rizzi o Aitana y Álvaro de Luna para hacer duetos (o tercetos), pero sin embargo, este tema junto a la estrella argentina María Becerra ha sido el que se ha colado entre las mejores canciones del año. Su secreto, la mezcla de ritmos urbanos que aporta ella y el pop flamenco que añade él. Una combinación triunfadora que ha sido Disco de Oro y que habla, por su puesto, del poder de la amistad.

‘De todas las flores’ (Natalia Lafourcade)

Imagen promocional de Natalia Lafourcade y su último disco

La multidisciplinar artista mexicana aporta siempre una nota de distinción, buen gusto y sensibilidad en estos galardones. Este es el tema que da título a su último álbum, el primero en siete años compuesto íntegramente por canciones originales, producido por Adán Jodorowsky y en el que participa el prestigioso guitarrista Marc Ribot. En definitiva, una pieza de gran delicadeza que habla sobre una ruptura amorosa desde una perspectiva diferente, la de volver a cuidarse a una misma en vez de elegir el dolor y la tortura.

‘Ella baila sola’ (Eslabón Armado y Peso Pluma)

Eslabón Armado y Peso Pluma en el videoclip de la canción ‘Ella baila sola’

La agrupación estadounidense de música regional mexicana Eslabón Armado, se une a Peso Pluma en esta canción que se convirtió en viral dentro de las plataformas y las redes sociales. Se trata de un tema romántico inscrito dentro del subgénero sierreño que los ha lanzado a lo más alto dentro de las listas de éxitos globales y que se encarga de agrupar la personalidad de ambos. Los responsables dicen que la colaboración se gestó a través de mensajes de Whattsapp, aunque entre ellos ha habido diversas discrepancias en los últimos tiempos debido precisamente a la autoría.

‘NASA’ (Camilo y Alejandro Sanz)

Alejandro Sanz interpreta junto a Camilo el tema ‘NASA’

Es el título que reúne al artista español Alejandro Sanz (el español que más Latin Grammy tiene en su poder, nada menos que 24) y el joven colombiano Camilo y forma parte de su último disco, De dentro pa fuera, que lo ha confirmado y consolidado como artista. Se trata de una balada pop que habla sobre las inseguridades frente a una nueva relación y en las que las siglas de la Agencia Espacial de Estados Unidos adquiere una dimensión metafórica fundamental, porque con sus satélites son capaces de observar desde arriba todo lo que nos ocurre.

Alejandro Sanz está nominado además a la Mejor Grabación del Año junto a Danny Ocean, por Correcaminos, mientras que Camilo cuenta con nada menos que siete nominaciones.

‘Ojos marrones’ (Lasso)

El cantautor venezolano Lasso posa para un retrato en la Ciudad de México el 28 de octubre de 2021. Lasso está nominado a tres Latin Grammy, incluyendo canción y grabación del año, por su canción «Ojos marrones» (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

El segundo sencillo del nuevo álbum del venezolano Lasso tuvo una gran repercusión a través de Tik Tok y más tarde contó con una versión remix junto a Sebastián Yatra. El artista se inspiró en la melodía de Dreams, de Fleetwood Mac a la hora de componerla y el tema tiene hasta su propia mitología, a través de una experiencia medio esotérica que parece que tuvo cuando visitó un pueblo de Tepoztlán, México y una mujer, a modo de hechicera, le dijo que si conocía a alguien con los ojos marrones, su relación no iba a funcionar.

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′ (Bizarrap ft. Shakira)

Shakira y Bizarrap/Colprensa

Pocas canciones han dado tanto que hablar este año como esta colaboración entre la cantante colombiana y el productor argentino grabada como reacción visceral tras ruptura con su marido Gerard Piqué. También conocida como Pa tipos como tú, se ha convertido en un tema icónico dentro de la cultura popular que traspasa las barreras generacionales. Un tema de electro pop pegadizo con una letra repleta de dardos hacia el ex futbolista en la que la artista se encargaba de reivindicarse a sí misma y que ha sido calificada como el perfecto “himno de la venganza”.

‘Si tú me quieres’ (Fonseca y Juan Luis Guerra)

Fonseca y Juan Luis Guerra presentan «Si tú me quieres» (Cortesía)

Los ritmos tropicales impregnan esta colaboración entre Fonseca y el mítica cantautor Juan Luis Guerra que recupera los sonidos clásicos de la música colombiana. Fue grabado en vivo por ambos artistas en diferentes momentos y supone la síntesis perfecta entre la tradición y la modernidad. En esta ocasión, se celebra el amor desde una relación sana.

‘TQG’ (Karol G ft. Shakira)

Shakira y Karol G cuando ganaron el Premio a la Mejor Colaboración por esta canción en los MTV Video Music Awards el pasado septiembre Europa Press/Contacto/Jeremy Smith

La tercera canción de Shakira en esta lista, en esta ocasión, un tema que pertenece al álbum de su compatriota colombiana Karol G y de estirpe reguetonera cuyas siglas corresponden a la frase “Te quedó grande”, y cuyo mensaje combina a la perfección con el que contiene A tipos como tú, en clara referencia a las ex parejas de ambas, en el caso de Karol G, el trapero portorriqueño Anuel AA. En cualquier caso, se trata de la unión de dos de las reinas indiscutibles de la música latina de diferentes generaciones en sus respectivos momentos de máximo esplendor.

‘Un x100to’ (Grupo Frontera ft. Bad Bunny)

Bad Bunny se unió a Grupo Frontera en un nuevo tema titulado «un x100to». Foto: YouTube/GrupoFrontera

Grupo Frontera junto a Bad Bunny, o lo que es lo mismo, la música regional mexicana mezclada con el característico estilo de artista portorriqueño de música urbana. Se trata de una cumbia romántica producida y compuesta por el creador de hits Edgar Barrera (responsable de títulos desde Ariadna Grande a Thalía pasando por Maluma) que hace referencia al 1% de batería que queda y que puede servir para pedir perdón.

