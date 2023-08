Las bombas de Yamila Rodríguez contra el entrenador de la Selección argentina femenina: “Se equivocó”

El paso de la Selección argentinapor el Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda aún deja tela para cortar. La expectativa por lograr el primer triunfo de la historia era muy grande, pero el camino fue difícil y no se alcanzó el objetivo. Esto generó cierta decepción en el interior del plantel y, en las últimas horas, Yamila Rodríguez lo dejó en evidencia con frases fuertísimas contra el entrenador Germán Portanova.

La delantera de Palmeiras concentró mucha atención durante la Copa del Mundo. Tras un tiempo de tranquilidad y relajación con su familia, Rodríguez dio su opinión sobre el desempeño general del equipo y soltó frases que llamaron la atención.

Yamila Rodríguez sufrió en la eliminación de la Selección argentina. (Foto: REUTERS/David Rowland)Por: REUTERS

El primer apuntado por la futbolista fue Germán Portanova, el entrenador de la Selección argentina. “En lo personal me quedé con muchas ganas de jugar más en el Mundial. Obviamente la decisión no la tomo yo, sino el técnico”, aseguró en entrevista con Localía Femenina de Radio Capital 91.3. La delantera no fue considerada como titular, en una decisión que sorprendió a todos, y sumó apenas 58 minutos entre los tres partidos.

Pero esto no quedó ahí. Yamila se mostró notablemente molesta por esta eliminación y afirmó que Portanova se equivocó en el planteo de los partidos: “Los dos primeros partidos eran claves, sabíamos que con Suecia no se iba a dar. Germán se equivocó y lo hablamos después con él. Tardó en los cambios, lamentablemente se dio así. Salimos todas enojadas por el gol sobre el final con Italia. Después pudimos remontar y así se vio en el segundo partido”.

Estas frases sorprendieron a todos y se generó una gran repercusión por el tono y contenido del mensaje. Teniendo en cuenta su baja participación en el Mundial, Yamila no sabe qué pasará sobre su futuro en la Selección argentina: “No sé si voy a estar en la lista de los Panamericanos, con Germán todo puede pasar. Ojalá que sí”.

El abrazo de Yamila Rodríguez con Germán Portanova tras la eliminación de la Selección argentina del Mundial. (Foto: AP)

Estas palabras llegan en un contexto de recambio en la Selección argentina donde algunas jugadoras que atravesaron varios procesos y fueron clave para este presente, decidieron dar un paso al costado. Tales son los casos de Estefania Banini y Florencia Bonsegundo. En los papeles, Yamila Rodríguez es una de las candidatas a ser figuras del equipo que se viene.

“Estoy superorgullosa de mis compañeras, me saco el sombrero con el equipo que representó a la Argentina, de la jugadora 1 a la 24. Fue un Mundial distinto. No queríamos los resultados que se dieron, pero creo que hicimos historia. Volví feliz y triste a la vez porque no se dieron las cosas como yo quería, pero ya está”, señaló, al mismo tiempo que destacó el apoyo de los hinchas a la distancia.

En esa línea, planteó: “Argentina demostró carácter y actitud. Es un buen balance. Estoy super orgullosa de cómo jugó Argentina el Mundial”

Yamila Rodríguez no la pasó bien con las críticas durante el Mundial

La figura de Yamila Rodríguez genera debate. La delantera ex-Boca no se achica ante las críticas y siempre va más allá. Durante el Mundial se volvió a dar una muestra de esta situación cuando una ola de comentarios negativos inundaron las redes.

La misionera tuvo que salir a pedir públicamente que parasen las críticas ante un aluvión de usuarios en las redes sociales que la tildaron de “Anti Messi” por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo y por una serie de tuits viejos.

“Ya estoy acostumbrada a las críticas, la gente es boluda, así nomás. Como no saben manejar su vida, quieren molestar a una persona que la está pasando bien. Por hablar no me van a bajar, al contrario, gracias a Dios tuve la cabeza muy fuerte y sabía manejar ambas cosas. Las críticas siempre van a estar”, aseguró.

