Larroque habló de la «ingratitud» de Alberto Fernández: «Confundió cómo debía ser su rol con Cristina»

Cada vez que habla el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés «Cuervo» Larroque, deja a la vista de todos la tensa relación que corre internamente en el Frente de Todos. En especial, el dirigente de La Cámpora hizo fuertes críticas a la gestión de Alberto Fernández. Pero mientras tanto, busca ampliar su poder y terminar con la verticalidad de la organización que responde a Máximo Kirchner, por lo que armó su «orga» por fuera.

Para Larroque, Alberto minimizó el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner

Uno de los pasajes más picantes de la entrevista de La Tecla a Larroque fue cuando aseguró que el Presidente «se sumó a la lógica de minimizar» los días posteriores al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2022, lo que reabrió las internas en el Frente de Todos (FdT).

«El tema fue licuado por los grandes medios de comunicación y la oposición tuvo alguna primera postura de condena, pero después también se sumó a la lógica de minimizar el hecho. Y, lamentablemente, creo que también el presidente Alberto Fernández participó de esa licuación. Y esto es muy grave», acusó Larroque.

Además, sugirió que «el hostigamiento y los ataques» parecieran ser «funcionales a estrategias de otros actores políticos, inclusive del propio Frente de Todos».

El funcionario del gobierno de Axel Kicillof también calificó de «muy penosa la situación» y agregó: «Más allá de la declaración del feriado del día siguiente, más o menos discutible y muy rara cuando estaba en marcha un paro de la CGT, me parece que en los días subsiguientes no se puso en la centralidad de la política argentina el hecho de que quisieron asesinar a la Vicepresidenta».

«Hay que seguir apostando a la unidad»

En cuanto a la continuidad del frente oficialista, también cargó las tintas contra el mandatario. «Nosotros no podemos condenar la unidad por los equívocos que ha tenido el Presidente. Creo que hay que seguir apostando a la unidad. Me parece que no hay que confundir esta situación, que uno podría calificar de cierta ingratitud y poca inteligencia también, porque a Alberto se le dio una oportunidad muy grande y confundió cómo debía ser su vínculo con Cristina y su rol«, apuntó.

En este sentido, añadió: «La unidad siempre tiene que estar en el centro de nuestro debate, y porque falle una persona no podemos condenar al concepto general«.

Y agregó que la vicepresidenta y el kirchnerismo más duro tuvieron «absoluta buena fe» para con el resto de la coalición de Gobierno y advirtió que «ese gesto no fue recíproco».

Para Larroque, el Frente de Todos «está sumido en una situación muy confusa y desmotivante» y, según él, se debe a «una desnaturalización de lo que era el Frente de Todos en su origen, a una situación que buscó invertir o alterar las proporciones y la lógica».

«Cristina fue muy inteligente en ceder el encabezamiento del frente para poder constituirlo al sector moderado que representaba Alberto. Y Alberto gobernó como si él expresara al sector mayoritario de la coalición. Ahí hubo un gran sentido de irresponsabilidad. Eso alteró la lógica fundacional y desde ahí no nos pudimos recuperar nunca más», sentenció.

JD /