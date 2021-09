“La Voz Argentina”: Francisco Benítez se impuso a Luz Gaggi y se convirtió en el gran ganador

A lo largo de 56 emisiones, la tercera temporada de La Voz Argentina (Telefe) regaló grandes momentos musicales. Los participantes desplegaron su talento sobre el escenario y muchas veces también conmovieron con sus historias de vidas. Por supuesto que tampoco faltaron escándalos e injusticias que retumbaron en las redes sociales.

Durante las primeras etapas, el jurado conformado por Ricardo Montaner, Lali Espósito, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti se encargó de definir quienes continuaban en carrera. Pero la última palabra la tuvo el público y la decisión no fue nada fácil: Nicolás Olmedo, Luz Gaggi, Ezequiel Pedraza, y Francisco Benítez, llegaron a la final después de tener performances brillantes sobre el escenario.

En el momento cúlmine de la noche, Luz y Francisco fueron los dos participantes que llegaron a última instancia gracias al voto de la gente. Finalmente, tras un momento de mucha tensión, después de una noche soñada y un paso impecable por el reality, Marley anunció que Benítez había logrado imponerse con más de 2 millones de votos.

En el momento de su consagración, dado que estaba invadido por la emoción y no podía decir ninguna palabra, Soledad Pastorutti fue quien tomó el micrófono para celebrar la victoria. “Esto es todo tuyo, te votó todo el país. Te lo ganaste porque sos un talentoso, tenés un alma increíble y la gente la vio”, elogió la coach. En total, marcando un récord en el certamen, se registraron más 4.6 millones de votos.

Cómo fue el final de “La Voz Argentina”: una noche con muchísimas emociones

La última gala arrancó a puro ritmo con los participantes entonando “Amor Clasificado”, de Rodrigo. Tras esa presentación, los televidentes y el jurado llegaron a una conclusión inequívoca: los cuatros cantantes merecían estar en la instancia final. El primero en cantar en solitario fue Nicolás Olmedo con una versión muy potente de “Resistiré”. El oriundo de Misiones estuvo a la altura de lo esperado y solo recibió elogios de los coaches.

“Yo siempre sentí que tenías que seguir en el programa, no podía dejar que una voz como la tuya se vaya, Lo que acabás de hacer acá no es más que la reafirmación del gran artista que sos. Son increíble, no me podés representar mejor”, sostuvo Lali Espósito, quién en una de ‘Las Batallas” robó al concursante que pertenecía originalmente al team Mau y Ricky.

Los cuatro participantes que llegaron a la gran final (Foto: Instagram lavozargentina)

Francisco Benítez fue el siguiente en subirse al escenario y, como lo hizo durante toda la competencia, volvió a tener un desempeño emocionante. Esta vez, el tema para que se luzca fue “Gracias a la vida”, la obra maestra de Violeta Parra. Luego de escucharlo, Soledad Pastorutti no hizo más que agradecer el paso del joven por el certamen.

“Decirte lo de siempre… estoy tan orgullosa de que formes parte de mi equipo. Vos me das esperanza. Es tan difícil de expresar, pero es tan lindo de sentir. Esto que acabás de cantar recién es eso: gracias de verdad por darte a conocer a la vida, a este programa, y por lo que nos contagiás a todos”, sostuvo ‘La Sole’.

La última gala siguió con la presentación de Luz Gaggi, quien sacó a relucir todo su talento con “Halo”, uno de los grandes éxitos de Beyoncé. Una vez que terminó el tema, Ricardo Montaner destacó que la joven, de apenas 19 años, tiene la voz más “exportable” del certamen. Tras esas palabras, Mau y Ricky también destacaron esa virtud de la integrante de su equipo.

“Yo no solo quiero que por primera vez sea una mujer quien gana. Lo que quiero es que por primera vez en la historia de La Voz, la ganadora salga a triunfar en la música a nivel internacional. Y tu tienes eso”, le dijo el mayor de la dupla. Y su hermano añadió: “Estamos muy orgullosos de que seas la representante de nuestro equipo. Nuestro equipo se trata del corazón y eso es lo más importante”.

Para cerrar la noche, Ezequiel Pedraza se lució con “Entrégate”, una de las canciones que consagraron a Luis Miguel. “Él puede medirse al lado de cualquier intérprete de los que ya conocemos. Yo quisiera pedirle a la gente de argentina, sobre todo a la gente de Córdoba que vote por ti. Tú te mereces ser La Voz Argentina, yo sé que tu vas a llegar muy lejos”, valoró su coach Ricardo Montaner.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...