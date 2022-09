La última carta de Cristina Kirchner: se defiende frente al Tribunal para no ir presa

El último día para la defensa de Cristina Kirchner llegó. Es este viernes en una audiencia de la causa Vialidad prevista para las 9 y 30 aunque ella tendrá la palabra una hora y media después. De las tres jornadas concedidas por el TOPF 2 a cada imputado el equipo de la Vicepresidenta utiliza las tres. La última, hoy, la reservaron casi por completo para que ella se presente como su propia abogada y pronuncie un discurso seguramente más político frente a la acusación que la sindica como jefa de una asociación ilícita en el marco de la obra pública.

A Cristina Kirchner la enoja el Poder Judicial. El mismo día del pedido de doce años de prisión e inhabilitación de por vida que hizo el fiscal Diego Luciani la ex presidenta de la Nación reclamó una ampliación de indagatoria de inmediato. Quería hablar antes de que se enfriara el discurso de su acusador. Y se la vio molesta el día siguiente cuando, frente al rechazo de los jueces, habló 90 minutos por Youtube. Lo hizo en vivo. No grabó. Sus errores y enojos los vieron miles de argentinos. También las pruebas que blandió para mostrar que es víctima de lawfare.

El fiscal Diego Luciani, junto a Sergio Mola, pidió doce años de prisión para Cristina Kirchner

Esta última semana CFK recargó las tintas sobre la parte acusadora. Calificó de «trolls» de las redes sociales a los fiscales mientras alertaba sobre las pruebas y presentación de su abogado Carlos Beraldi.

Mañana continúan las audiencias de la causa «Vialidad». A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN.https://t.co/f8qrd0vbP6

En su entorno algunos querrían ser más agresivos. Están los que prefieren la estrategia y experiencia del letrado y los que se identifican con el estilo de los abogados que la representan como querellante en la causa que investiga el atentado del que fue víctima el 1° de septiembre, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. El primero, Ubeira, conoce de memoria los Tribunales y también los sets de televisión donde se libran muchas de las batallas judiciales.

Precisamente el tema de los medios de comunicación, como la composición de los tribunales y fiscalías, están en el ojo de CFK. En la víspera a su presentación circuló de celular en celular un video con una canción cuyo título es «Sr Presidente».

El tema, enviado desde usinas vinculadas a la Vicepresidenta, arranca con esta frase: «Señor presidente el odio está persistente». Y tras mostrar frases sobre violencia y odio arranca el estribillo. «Tiene usted el remedio es necesario y urgente reactivar la ley de medios, póngase las pilas porque sin la ley de medios no hay control para las mentiras» se oye mientras toca la orquesta «Incertidumbre».

Las imágenes señalan redes sociales y medios mientras el cantante apunta a periodistas «que cobran fortunas del monopolio» y agrega que «si no detenemos esto estamos hasta las manos». El estribillo se repite y al final aparece un músico con uniforme militar tocando la Marcha Peronista con un clarinete. «Empezó tocando lindo pero últimamente está tocando más o menos señor presidente», se lee en letras sobreimpresas debajo del clarinetista. Y termina: «No improvise tanto agarre la lapicera y escriba en la partitura. Practique la marcha no improvise tanto», sigue en alusión a críticas que CFK le dedicó a Alberto Fernández y en reclamo de la reactivación de una norma que Mauricio Macri modificó por decreto.

«Hay notas de esta marcha que usted no toca bien» se oye una voz que continúa: «Mucha influencia de afuera». Y más ironía: «Siga practicando Sr Presidente». También el kirchnerismo critica al jefe de Estado por no haber avanzado con la reforma judicial y hasta empujó la salida de la ex ministra del área, Marcela Losardo.

La Vicepresidenta se retiró ayer temprano del Senado, a pesar de la sesión convocada especialmente para tratar la ampliación de la Corte Suprema. Está claro que el debate buscó exponer políticamente al alto tribunal y mandar una señal: en Diputados el Frente de Todos no tiene el número suficiente ni para el quórum ni para aprobar el proyecto.

Con Juntos por el Cambio en contra, el oficialismo depende del apoyo de terceras fuerzas que en su mayoría se han manifestado en contra de este proyecto. Por la misma razón en las comisiones de Diputados quedaron congeladas todas las iniciativas que fueron remitidas desde el Senado vinculadas con la Justicia. No se trató ni la reforma del Ministerio Público Fiscal ni, entre otras iniciativas, la reforma judicial que envió el Presidente pero que se modificó sustancialmente a cambio de votos.

El debate y el nuevo impulso a la ampliación de la Corte no puede no ser un mensaje al alto tribunal. Con dictamen desde junio, se modificó desde la idea original a la propuesta de la Liga de Gobernadores del PJ que pidieron 25 jueces, 24 por las provincias y uno por Nación. Contra reloj se cambió el proyecto para que desde el Senado, donde el kirchnerismo tiene más poder, se mande una señal.

Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar

Desde antes del alegato de los fiscales La Cámpora anticipó su estrategia con pintadas en el AMBA. «Si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar» o «quieren proscribirla», la compararon con Juan Domingo Perón.

Frente a ese panorama muchos piden que en 2023 sea candidata a senadora nacional con fueros que la protejan.