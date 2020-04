La UCR también rechazó la liberación de presos: “Esperamos que Alberto Fernández no permita una epidemia de delitos”

6 Visitas

La Unión Cívica Radical manifestó hoy su rechazo a la liberación de presos en el marco de la emergencia sanitaria y le pidió al presidente Alberto Fernández que “no permita una nueva epidemia de delitos”.

Tras una reunión virtual de la mesa nacional del partido, el radicalismo argumentó que las liberaciones de detenidos vulnera los derechos de las víctimas y constituye un riesgo para la seguridad ciudadana debido a la incapacidad de la Justicia y el Sistema Penitenciario de controlar las prisiones domiciliarias.

En un comunicado firmado por Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR, por Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados, y por Luis Naidenoff, titular de la bancada en el Senado, el partido centenario apuntó contra Alberto Fernández y Axel Kicillof y aseguró que la “masiva” concesión de domiciliarias fue “avalada tanto por el Poder Ejecutivo Nacional como por el Poder Ejecutivo bonaerense”.

En esa línea, cuestionó al Presidente por utilizar la pandemia como excusa para “avanzar contra la división de poderes” y argumentó que ante el peligro de un brote de contagios en los penales el oficialismo debería concentrarse en “tomar medidas preventivas”, realizar los “testeos correspondiente” y brindar la “atención médica necesaria” en lugar de pensar en liberaciones.

“Se pretende la liberación de delincuentes, vulnerando los derechos de las víctimas de los crímenes que dichos condenados cometieron”, denunciaron.

Y concluyeron: “Hoy somos víctimas de una terrible pandemia, de un enemigo invisible como dice el Presidente. Esperamos que Alberto Fernández no permita que tengamos una nueva epidemia de delitos , que le impidan a los ciudadanos de bien salir de sus casas por temor a un nuevo peligro suelto en las calles”.

En las últimas semanas, miles de presos -con y sin condena firme- presentaron recursos de morigeración de prisión. El argumento principal de estos pedidos gira en torno al hacinamiento en las cárceles y a la falta de insumos médicos y de higiene para prevenir los contagios.

Pin it Reunión virtual del Comité Nacional de la UCR

Los planteos incluso derivaron en motines en las cárceles de Villa Devoto y Florencio Varela. Otros miles de internos también iniciaron huelgas de hambre para acelerar los trámites judiciales.

A esto, se sumó el posicionamiento político de algunas figuras vinculadas al kirchnerismo como el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Según el ex magistrado, “una pena privativa de la libertad no es una pena de muerte”. Por lo tanto, más allá del crimen que haya cometido un convicto, tiene derecho a reclamar la prisión domiciliaria si no se puede garantizar su seguridad ante la enfermedad dentro de un penal.

En esa línea, el secretario Pietragalla solicitó este beneficio para Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte de la Nación condenado por la tragedia ferroviaria de Once.

Pin it Motín en Villa Devoto

Esta mañana, los referentes del PRO también manifestaron su oposición. “Los presos tiene que cumplir sus condenas y los que tengan preventiva seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados”, aseguraron n una carta que lleva la firma de Patricia Bullrich, Federico Angelini, Laura Rodríguez Machado, Eduardo Macchiavelli, Omar De Marchi y Jorge Macri.

Críticas a Alberto Fernández: cuarentena, oposición y Mercosur

El Comité Nacional también cuestionó la concentración de poder que llevó adelante el Gobierno nacional y acusó al oficialismo de haber creado un “relato” que “enfrenta la economía contra la salud”.

En ese sentido, señalaron que con la cuarentena “se ha apagado la economía” pero el Gobierno no escucha las propuestas de la oposición para salir de la complicada situación que atraviesa el país.

“Nos preocupa que esta situación de encierro social y económico deje consecuencias insalvables para nuestro país. El presidente debe abandonar los malos consejeros y entender que la Unidad Nacional trae consigo diálogo y debate con los que pensamos distinto ”, plantearon en un comunicado.

Por otro lado, afirmaron que los desafíos que impone la pandemia no se solucionarán con el aislamiento de los socios del Mercosur y marcaron la salida de Argentina de la mesa de negociación como un “error estratégico que perjudicará al país”.

Finalmente, denunciaron que “en el marco del relato que quiere imponer el oficialismo” se está impulsando “un supuesto impuesto a la riqueza” que es usado para dividir a la sociedad.

“Desde la UCR estamos trabajando en una propuesta seria, con fundamentos sólidos, sin épica pero con responsabilidad y equidad”, adelantaron.