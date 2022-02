La Sociedad Rural se presentó en la Justicia para frenar el cobro de retenciones

“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes. El cobro de retenciones es inconstitucional”, afirmó el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. Según entienden las entidades, la no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada.

Diálogo con los exportadores

“Cabe mencionar que hemos tenido reuniones con todos los eslabones de las cadenas comerciales, poniéndolos en conocimiento de esta acción judicial con el objetivo de no alterar el funcionamiento de los acuerdos vigentes”, expresaron desde la entidad.

La idea de recurrir a la Justicia para evitar el pago de retenciones comenzó a debatirse en enero. Sin embargo, existe la duda sobre si son los productores lo que deben activar este recurso, o si deben hacerlo los exportadores ya que son los que hacen efectivo el pago del tributo.

“Nosotros estamos marcando un hecho que está fuera de Ley. Hoy no se pueden cobrar derechos de exportación”, sostuvo Pino en diálogo con A24.com Agro.

Además, convocó a los productores a «hablar con su exportador o acopiador y hacer su reclamo», y consideró que «los exportadores tendrán que pedir que no se les cobre en tributo a los organismo recaudadores».

De todos modos, defendió el derecho de sus representados a accionar en la Justicia, como los más afectados por el tributo. «Los productores no pagamos los derechos de exportación pero está incluido en el precio. No recibimos los valores de otros países, el impuesto se transfiere a los precios», subrayó.

No obstante, fuentes gubernamentales rechazaron estos argumentos al ser consultadas por la agencia oficial Télam y consideraron que «las medidas que se dictan en uso de facultades vigentes a ese momento siguen vigentes hasta que se derogan. Y eso no ha sucedido», y por tal motivo consideran que » no es válido» el reclamo.