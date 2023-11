La senadora opositora que con sus faltazos permitió triunfos K en el Congreso ahora blanqueó su apoyo a Sergio Massa

Son tiempos de definiciones, no solo para el electorado, también para la dirigencia política. Este lunes la senadora por Neuquén Lucila Crexell blanqueó su apoyo a Sergio Massa en la segunda vuelta del próximo domingo. Su pronunciamiento podría pasar a engrosar la lista de los muchos dirigentes que ya tomaron partido, pero tiene varias particularidades.

Crexell milita -o al menos formalmente- en las filas de Juntos por el Cambio, pero su faltazo en la sesión de septiembre pasado que debatió el pliego de la ex jueza K Ana María Figueroa posibilitó la aprobación de aquella polémica movida oficialista para respaldar a la magistrada jubilada por decisión de la Corte Suprema. Esa ausencia de la senadora se cubrió con un manto de sospechas y despertó críticas de sus pares, en especial de su mentora Patricia Bullrich y de la Coalición Cívica..

Crexell escribió un mensaje en su cuenta de X de la cual no suele ser usuaria – su última publicación databa de fines de septiembre, justamente defendiéndose por no estar presente en la sesión que trató el pliego de la ex magistrada – para anunciar que apoyará a Massa en la segunda vuelta. Justificó su decisión en que porque, sostuvo, la propuesta de Javier Milei representa “improvisación e incapacidad política para gobernar”.

El candidato libertario, justamente, también había puesto el foco en la ausencia de Crexell -que se excusaba en una agenda ambiental con un viaje a Alemania- en aquella sesión.

“La prescindencia no es una opción en política. Por eso apoyo a @SergioMassa. Me sumo a su convocatoria al diálogo”, escribió la neuquina. Dijo, a su vez, que confía que el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía “tiene las cualidades para encarar la reconstrucción institucional de Argentina”. “Lo ‘nuevo’ es improvisación e incapacidad política para gobernar”, remató.

Crexell ingresó a la Cámara de Senadores en 2019 por Juntos por el Cambio. En las últimas elecciones apoyó la candidatura de Patricia Bullrich. Sin embargo, tanto aquella vez del "faltazo" como su ahora apoyo al candidato del kirchnerismo le valieron las críticas de su propia fuerza, como fue el caso de la Coalición Cívica. A la agrupación que lidera Elisa Carrió también se le sumó con motivo de su sospechosa ausencia el propio Javier Milei.

Este lunes, poco después de que revelara su apoyo a Massa, la diputada de la Coalición Cívica y una de las principales espadas mediáticas de Carrió, Marcela Campagnoli, salió a su cruce y le recordó el ‘faltazo’ de la discordia.

“Usted es la senadora que entró por Macri en 2019 en sus acuerdos neuquinos y hace poco se proclamaba seguidora de @PatoBullrich?”, le preguntó de manera irónica a través de X.

“Con razón faltó a esa sesión clave de hará poco más de un mes, y todos tratando de disculparla. Panqueque con Panqueque, es lo correcto. Siga así”, la cruzó mientras la intentaba igualarla al candidato de Unión por la Patria en un giro irónico.

El faltazo de Lucila Crexell que benefició al ultrakirchnerismo

A fines de septiembre el oficialismo consiguió aprobar en el Senado el pliego de la hoy ex jueza Ana María Figueroa. Fue luego de un empate – 35 votos afirmativos y 35 votos negativos – que habilitó a que la presidenta provisional de la Cámara baja, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, al frente de la sesión por ausencia de Cristina Kirchner, desempatara a favor de Figueroa.

De ese modo la vicepresidenta cumplió el objetivo de darle acuerdo a la magistrada cesanteada por los integrantes del máximo tribunal y que debía definir en causas claves que la tienen como involucrada.

En la oposición, tanto en Juntos por el Cambio como en La Libertad Avanza, consideraron sospechosa la ausencia de Crexell, que de haber estado presente hubiese impedido con su voto negativo que el pliego avanzara. A través de X, el mismo Javier Milei había salido a responsabilizar a la senadora del triunfo del oficialismo.

«La supuesta oposición que viene a parar el kirchnerismo… Otra vez nos encontramos con un faltazo para una votación estratégica**»,** había apuntado el candidato presidencial de La Libertad Avanza.

Y completó: «Por la ausencia de una senadora de JxC el Senado acaba de aprobarle el pliego a la jueza que garantiza la impunidad de Cristina Kirchner. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre».

«Para ser el cambio hay que tener principios, no ‘muchos diputados y gobernadores'», insistió en referencia a los recurrentes cuestionamientos a la gobernabilidad de su eventual gobierno.

Crexell debió salir a dar explicaciones. Explicó que se encontraba en la ciudad de alemana de Bonn “invitada como panelista a una actividad internacional sobre energías renovables, temática que forma parte de mi agenda legislativa».

Y en aquel momento ratificó su apoyo a la candidatura, en ese entonces aún en carrera, de Patricia Bullrich -que ahora apoya a Milei. Este lunes blanqueó su cambio de opinión.

