La Provincia abre la negociación salarial con los gremios

El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, citó a los secretarios generales de ATEN, ATE, Viales y UPCN.

El gobierno de la provincia del Neuquén citó a las conducciones de los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública provincial, docentes y viales para dar inicio a las reuniones paritarias. Lo hizo a través de notas enviadas, este viernes, por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, quien será el encargado de llevar adelante las negociaciones salariales.

Los encuentros de trabajo se desarrollarán entre el miércoles y viernes de la próxima semana, en la Sala Laffitte de la Casa de Gobierno. La convocatoria fue realizada a través de notas remitidas a cada secretario general.

El miércoles 21, a las 18:00, se realizará la reunión con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN); el jueves 22, a las 18:00, se convocó a los Trabajadores Viales; el viernes 23, a las 10:00, se realizará el encuentro con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); mientras que el mismo día, a las 18:00, será el turno de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, confirmó que recibió la convocatoria a una reunión con Tobares para el miércoles a las 18 y comentó que el lunes tendrán un plenario de secretarios generales donde ultimarán la lista de reclamos que llevarán a ese encuentro.

«El tema principal será la recuperación de los salarios, y luego cómo se van a ir actualizando de acuerdo a la inflación. A pesar de que nuestros salarios de noviembre y diciembre tuvieron una compensación, hay una pérdida concreta del poder de compra de bolsillo que hay que resolver», afirmó Guagliardo, quien insistió: «Hay una pérdida de poder adquisitivo notoria que se agudiza por el aumento de los aportes al Instituto de Seguridad Social de Neuquén y hay una incremento de la inflación que no merma».

Guagliardo consideró que renovar el acuerdo de actualización por el IPC es «la mejor fórmula» y recordó que nunca hubo inconvenientes con el inicio de clases cuando hicieron acuerdos anuales. “Cuando no tuvimos acuerdo cláusula tuvimos conflicto, entre el 2004 y 2016 no empezamos las clases por esa situación. Entre el 2017 y 2023 comenzamos en tiempo y forma, solo el 2018 no iniciamos porque no nos pusimos de acuerdo, recién 43 días después el gobernador reconoció que lo mejor era el acuerdo por el IPC”, recordó.

El dirigente consideró que “hay que leer la historia” y “no repetir errores del pasado para poder garantizar a la sociedad el inicio de clases”. “Si nos quieren sacar esa cláusula nos van a meter en un conflicto”, advirtió.

La siguiente reunión salarial con el Ejecutivo será el jueves a las 18 horas con el sindicato de los Viales. Carlos Roselli, secretario general del gremio, confirmó que también llevarán el pedido de recomposición salarial por el IPC. “Yo creo que es la única forma de tener actualizados los salarios de los empleados estatales”, destacó.

Por su parte, ATE y UPCN fueron citados para el viernes a las 10. “Vamos a plantear la continuidad del IPC, hasta ahora no sabemos nada sobre lo que nos dirá el Gobierno, no hay charlas extra oficiales”, comentó a LMN, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE.

“Nosotros vamos a ir escuchar todo lo que tienen para informar, en la primera reunión siempre nos muestran ingresos y egresos, y siempre te muestran que están en rojo, que no tienen plata”, describió Edgardo Oñate, dirigente de UPCN, quien concluyó: “Igualmente vamos a ir con el planteo de mantener la actualización por el IPC”.

Reclamos docentes a Nación

El pasado miércoles, Guagliardo participó del plenario de secretarios generales de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (CTERA), donde de pidió el llamado a la Paritaria Nacional, el cumplimiento del envío de los Fondos Nacionales destinados a salarios, comedores e infraestructura, comprometidos por la Ley de Financiamiento Educativo.

En tanto, la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, sostuvo que las autoridades educativas de todas las provincias plantearon el reclamo a la Nación a través de una nota dirigida al Ejecutivo nacional y que aún no tuvieron respuestas por los canales institucionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei declaró en los medios que la Nación no girará fondos para el sostenimiento de la educación porque considera que esa área es de competencia exclusiva de las provincias.