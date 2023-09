La polémica postura de Diana Mondino sobre Malvinas: «Los derechos de los isleños serán respetados»

a economista y posible canciller en caso de que Javier Milei gane las elecciones 2023, se manifestó respecto al archipiélago.

La economista Diana Mondino, posible canciller en caso de que Javier Milei gane las elecciones 2023, se manifestó respecto a las Islas Malvinas y afirmó que “los derechos de los isleños serán respetados”, despertando varias críticas entre políticos de la oposición y el oficialismo.

En una entrevista con el diario inglés The Telegraph, Mondino afirmó que los isleños de Malvinas deben decidir su propio destino: «Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar».Informate más

Mondino dijo además que «si la gente finalmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo».

«¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? ¿Por qué alguien querría ser parte de una sociedad? Necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío«, aseveró Mondino en otro tramo del reportaje con el diario británico.

Por su parte, The Telegraph recordó que Mondino «ha sugerido en el pasado que Argentina debería adoptar un enfoque de diplomacia al estilo de Hong Kong sobre las Islas Malvinas, con una transferencia gradual de soberanía de Gran Bretaña.

«Deberían leer la Constitución Nacional y la historia», dijo Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes CECIM La Plata, en una crítica a los dirigentes de La Libertad Avanza.

Las respuestas que recibió Diana Mondino

El secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, rechazó rotundamente la postura del partido libertario La Libertad Avanza (LLA) que propone la autodeterminación de los habitantes del archipiélago en disputa con Gran Bretaña, y consideró que son ideas «desmalvinizadoras» que «violan la Constitución y el derecho internacional».

«Milei quiere imponer los deseos de 3.000 isleños de Malvinas sobre la voluntad de más de 46 millones de argentinos. A pesar de sus desastrosas políticas sobre Malvinas, ni (los expresidentes Carlos) Menem ni (Mauricio) Macri se animaron a tanto», dijo Carmona en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

Por su parte el exsenador del PRO y actual Coordinador de Asuntos Internacionales de la candidata presidencial Patricia Bullrich, Federico Pinedo, planteó: “Sería importante entender cuáles serían esos ‘derechos de los isleños’”. Además, en su cuenta de X (exTwitter) Pinedo postuló: “Siempre dijimos que corresponde respetar sus intereses y la Constitución aclara que se trata de su modo de vida”.

