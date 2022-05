La polémica confesión de Silvia Süller sobre Jorge Rial: «Fuimos amantes cuando…»

Jorge Rial siempre ha sido uno de los personajes más polémicos de la televisión argentina, pero desde que empezó a politizarse, ganó ciertos enemigos inesperados, ha tenido duras peleas por temas de esta índole como lo que pasó con Susana Giménez que se están amenazando con denunciarse y demás.

Además, el ex Intrusos no solo se metió con la diva, sino que Carmen Barbieri salió en favor de la conductora y lo trató de mentiroso y muchas otras cosas para nada bonitas. En esta ocasión, Silvia Süller salió a revelar datos inéditos de lo que vivió tiempo atrás con el periodista.

«Tengo todo el programa para hablar de Jorge Rial. Lo conozco desde el año 96, de la época de El Paparazzi (El Nueve). Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV», comenzó su ataque la vedette.

Y agregó: «Yo siempre digo la verdad. Yo salí con Rial. Éramos amantes, venía a casa. Él estaba casado con Silvia D´Auro. No lo reconoce, me odia con toda el alma. No va a hablar de mi, no habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad».

Para finalizar con sus declaraciones en contra de Jorge Rial, Silvia recordó uno de los peores actos que cometió el conductor de Argenzuela, el caso de Beatríz Salomón y Alberto Ferriols: «Fue malísimo con todo el mundo, destruyó familias. A Beatriz Salomón la mató él».

Meses atrás, Süller tuvo un altercado con un policía, por lo que salió a hablar en contra del uniformado: “Es un psicópata, no sé cómo explicarles. Él se metió en mi vida pasando por la puerta de mi casa con el patrullero. Me regaló un chocolate e intercambiamos teléfonos”.

«Estuvimos tres meses, no tuvimos nada. Tuvimos un touch and go, no estoy enamorada ni nada. El martes me borró todo lo que tenía en el teléfono. Las fotos de mi hija, de mis nietos cuando nacieron… perdí todo eso. Me dejo una marca. Él me empujó contra un mueble, mal. Yo que soy tan blanca enseguida me hago moretones”, detalló.

Silvia Süller cerró: “Él es Oficial de la policía de la Comuna 1. Su vida es toda una mentira. No entiendo. Llamé a la mujer, Luciana, para decirle todo lo que había pasado. Él nunca me dijo que era casado. Aunque tampoco sé si está casado. Me enteré que tiene un hijo de 18 años. Voy a hacer la denuncia”.