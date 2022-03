La muerte de Taylor Hawkins: encontraron sustancias psicoactivas en su orina

En las últimas horas, la Fiscalía General de Colombia reveló un informe sobre las pruebas toxicológicas practicadas en el cuerpo de Taylor Hawkins. En el comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter de la entidad confirmaron las sustancias que encontraron al estudiar la orina del músico, quien fue encontrado muerto ayer por la noche.

“En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides”, detallaron en el informe y adelantaron que continúan las investigaciones sobre el hecho.

Revelaron lo que arrojó el informe toxicológico al cuerpo de Taylor Hawkins (Foto: Twitter /FiscaliaCol).

Aunque el reporte policial preliminar señaló que “la causa de la muerte se encuentra por establecer”, agregó que podrían estar asociadas al consumo de estupefacientes.

La lucha de Taylor Hawkins con la adicción a las drogas

En 2001, una sobredosis de heroína hizo que Taylor Hawkins permaneciera en coma durante una semana. Hace un año, el baterista de Foo Fighters habló de su adicción en diálogo con el medio Kerrang!.

“Solía consumir muchas drogas cuando comencé con el grupo”, dijo en ese momento sobre el consumo de estupefacientes. En ese entonces, el músico detalló cómo fueron las horas antes a la sobredosis: “Creí en el mito de vivir duro y rápido, y morir joven”.

Taylor Hawkins murió el 25 de marzo de 2022, a los 50 años (Foto: Al Wagner/Invision/AP, archivo).

“No estoy acá para predicar sobre no consumir, porque me encantaba hacerlo, pero me descontrolé por un tiempo y casi me termina atrapando”, había asegurado el artista. Sobre esa etapa de su vida, concluyó: “Me dirigía por un camino que conducía a otros aún peores. Ya sea que alguien esté sobrio, o le guste una copa de vino con la cena, o quiera una botella de licor antes de subir al escenario, o le guste fumar marihuana todo el día, todos tienen su propio camino, y el mío fue demasiado lejos”.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...