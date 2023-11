La Legislatura y el IAPG realizaron jornada de capacitación sobre “Vaca Muerta y el futuro energético de Argentina”

A partir de un trabajo en conjunto entre la Legislatura Provincial y el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) seccional Comahue, se realizó este martes una jornada técnica y de capacitación sobre “Vaca Muerta y el futuro energético de Argentina”, destinada a diputadas y diputados, en funciones y para aquellos que asumirán su cargo el próximo 10 de diciembre, además de asesores, para dialogar sobre la importancia que el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales tienen para la provincia y el país.

En su discurso de apertura, el vicegobernador Marcos Koopmann, destacó que “a 10 años de haber comenzado el desarrollo de Vaca Muerta, que nació a partir de la aprobación en esta Legislatura Provincial de la ley que autorizó el acuerdo YPF-Chevron para la explotación del yacimiento Loma Campana, ya nadie duda que Vaca Muerta constituye hoy el motor del desarrollo de Neuquén y de la República Argentina”.

En ese sentido, señaló que “representa una gran oportunidad pero también implica una enorme responsabilidad para todos, especialmente para quienes ocupamos cargos de responsabilidad pública surgida del voto popular, porque somos quienes, en nuestra labor cotidiana, debemos tomar decisiones que impactan en la vida cotidiana de miles de familias”.

Koopmann explicó que la industria de gas y petróleo es la principal herramienta de desarrollo de Neuquén, “porque actualmente de cada $4 que ingresan a las arcas de la provincia, $3 provienen en forma directa de la industria del gas y petróleo, por regalías y por reclamación provincial. El otro cuarto viene de la coparticipación nacional”, remarcando además que la cuenca neuquina “hoy produce el 65% del gas y más del 50% del petróleo del país”.

Al referirse a la exportación de gas y petróleo, Koopmann manifestó que “hoy hay gas y petróleo suficiente, no solo para abastecer el mercado interno y para poder exportar a los países vecinos de Chile o Brasil, sino al mundo”. En este sentido, agregó que “el mayor crecimiento del no convencional también nos está llevando a generar la posibilidad de la ruptura de un paradigma que siempre se habló en la Argentina de que si abastecíamos el mercado interno no nos alcanzaba para exportar”.

“Tenemos que seguir avanzado, para que las compañías que están invirtiendo en Neuquén, pasen a inversiones de otro grado para poder crear mayor valor agregado a través de la industrialización en origen, y de esta forma generar mayor recaudación en la provincia con tres ejes fundamentales basados en la industria del gas y el petróleo relacionados al cuidado ambiental, el desarrollo sostenible y el desarrollo social”, destacó el vicegobernador.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales del IAPG Martín Kaindl, agradeció el apoyo de la Legislatura por llevar a cabo la actividad y manifestó que “desde el instituto estamos comprometidos con el desarrollo de los recursos que tiene la provincia y Vaca Muerta fue un desafío enorme, porque fue un renacer de la industria”.

Kaindl destacó que “antes de ella, la manufactura, a pesar de que era significativa, estaba en declino en todos sus yacimientos y gracias al gran progreso de Neuquén en los últimos años, ahora tenemos por delante un futuro totalmente distinto y eso representó un desafío técnico y de comunicación muy importante”.

