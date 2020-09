La Legislatura neuquina sancionó la “Ley Cielo López”

La Cámara aprobó ayer (09/09) en general y por mayoría, la denominada Ley Cielo López que busca implementar capacitaciones en materia de prevención de violencia de género y ejercicio de las masculinidades destinadas a docentes y estudiantes de todas las escuelas de la provincia. La iniciativa original fue presentada por la familia de la joven víctima de femicidio Cielo López, y acompañada por los bloques políticos. La ley se aprobó hoy en general, a días de cumplirse un año del aberrante femicidio que conmocionó a toda la comunidad neuquina, ocurrido el 13 de septiembre del 2019 en la localidad de Plottier.

Al recinto llegaron dos despachos de comisión por la Ley Cielo López, uno por mayoría respaldado por el oficialismo y partidos aliados, y otro por minoría impulsado por el FdT y el FIT. Desde el MPN, la diputada Liliana Murisi propuso que los bloques firmantes del despacho de la minoría acompañen el de la mayoría durante la votación en general y sugieran cambios en el tratamiento en particular en la sesión de mañana. Esta moción fue aprobada y el despacho de la mayoría obtuvo entonces 31 votos aportados de los bloques del MPN, JC, Siempre, FRIN, Juntos, FdT y PDC. Las bancas de izquierda no votaron el despacho por la mayoría y al momento de la votación, la diputada Patricia Jure (PTS-FIT) mocionó que se ponga a consideración en primer lugar el despacho de la minoría, pero la moción no prosperó.

Ambos despachos impulsan la capacitación obligatoria en materia de violencia de género para estudiantes y plantel docente de todas las escuelas en los distintos niveles educativos de la provincia, pero con diferencias en cuanto a la modalidad de aplicación.

La ley se aplicará de manera gradual en todos los niveles educativos, y se adaptará a la normativa y los programas educativos del Consejo Provincial de Educación (CPE). El órgano funcionará como autoridad de aplicación y estará facultado para crear una comisión interdisciplinaria especializada en violencia de género y ejercicio de las masculinidades, con el fin de elaborar contenidos o de adecuar programas vigentes sobre la temática. Se prevé también la incorporación de la educación emocional para los distintos niveles y modalidades educativas.

Al actuar como miembro informante del despacho de la mayoría, la diputada Liliana Murisi (MPN) señaló que la familia de Cielo quiso “trasmutar su dolor en herramientas posibles para el cambio social” y en este sentido señalo que es la escuela un lugar para hacerlo visible. Dijo, además, que la Legislatura neuquina tiene un compendio de 30 leyes en relación a este tema.

En tanto, a favor del despacho de la minoría se expresó la diputada Lorena Parrilli (FdT) quien argumentó que “este despacho es minoría en votos pero mayoría en voces” en tanto, según consideró, retoma los aportes de las organizaciones convocadas en comisión. Dijo que “el cambio que hay que hacer es cultural y de deconstrucción” y pidió la efectiva asignación de recursos para la puesta en marcha de la ley.

En similar sentido se pronunció la diputada Patricia Jure (FIT) quien remarcó la importancia de hacer un seguimiento y control de la efectiva aplicación de la ley así como también de que toda la comunidad educativa se capacite en la materia. Señaló que el despacho de la mayoría “absuelve la responsabilidad del Estado sobre la violencia de género creciente en la provincia”.

Finalmente María Fernanda Villone (MPN) señaló que en la comisión de Educación, que preside, se escucharon todas las voces y opiniones “ahora damos un paso más en la decisión correcta” y recordó las palabras de Melisa Lopez, hermana de Cielo, que nos pidió “contribuir para combatir la violencia” dijo.

En otro orden, el cuerpo aprobó hoy, en general la ley que crea el Programa de búsqueda de identidad de origen. Se trata de una de las leyes del paquete presentado por el Gobernador al inicio del actual periodo legislativo y apunta a facilitar los mecanismos para obtener información conducente a la restitución de la identidad de origen en los casos en que haya sido alterada o suprimida.

Al respecto, el diputado Germán Chapino (MPN) explicó que el objeto de la ley es acompañar a las personas “que presumen que su identidad ha sido alterada de algún modo” al tiempo que garantiza el acceso la información en este sentido.

Otras sanciones

Asimismo, en la sesión de hoy, la Cámara aprobó la ley 3247 que modifica la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres -2786- al incorporar la definición y modalidades de la violencia política contra las mujeres como práctica discriminatoria. El cuerpo hizo lo propio con la ley 3248 de adhesión al apartado denominada Ley de Alquileres -27 551- vinculado a los métodos alternativos de resolución de conflictos.

En igual sentido, en la sesión de hoy se aprobaron seis declaraciones. Se trata de la declaración 2958 que establece de interés del Poder Legislativo la gestión del financiamiento para la obra de provisión de gas natural por redes en dos barrios de Junín de los Andes; la que expresa preocupación por la falta de conectividad aérea en el territorio nacional –2959– ; la que declara de interés el 116° aniversario de la ciudad de Neuquén, que se conmemora el 12 de septiembre –2960-; la que repudia el hostigamiento digital y las amenazas de muerte recibidas por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y su familia, durante la última sesión especial del cuerpo –2961-; la declaración de interés por la realización del Foro de Consumos Problemáticos para Legisladoras y Legisladores Comunales, organizado por la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, a realizarse del 10 de septiembre al 19 de octubre –2962– y la que declara de interés la conmemoración del 20 aniversario de radio Cumbre, que se conmemorará el próximo 12 de septiembre –2963-.

A la vez, fue aprobada en la sesión de hoy la comunicación 146 que le solicita al gobierno de Córdoba la instrucción de los sumarios administrativos correspondientes, para determinar si existió abuso de autoridad y uso ilegítimo de la fuerza pública ante la negación del ingreso del ciudadano neuquino, señor Pablo Musse, a dicha provincia, a mediados del mes pasado. El cuerpo hizo lo propio con la comunicación 147 que le pide al Ejecutivo nacional la extensión del plazo de vigencia del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos, fijado mediante Decreto nacional 320/20.

La 18° sesión ordinaria fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas. El cuerpo sesionó combinando la modalidad virtual y presencial, con la participación remota en esta ocasión de Soledad Martínez (FdT), Sergio Fernández Novoa (FdT), Javier Rivero (MPN), José Ortuño (MPN) y Luis Aquín (JC), habilitados por resolución 1081. Al inicio de la sesión, y previo a la votación de la medida, el cuerpo acordó elaborar un protocolo específico para poder habilitar las sesiones virtuales sin necesidad de prorrogar quincenalmente las resoluciones que habilitan la participación virtual. En efecto, no se descartó realizar una sesión especial para la aprobación de un posible protocolo.

A diferencia de sesiones anteriores, en esta oportunidad no participaron artistas en el marco del Programa “Himnos en Vivo – Música Activa” en consonancia con la disposición interna del Poder Legislativo que redujo la presencia de personas en todas las instalaciones del edificio, incluido el recinto, para restringir la circulación y evitar la propagación del COVID-19.