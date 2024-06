La Legislatura de Neuquén aprobó el plus salarial por presentismo docente

La Legislatura de Neuquén aprobó este martes el proyecto de ley que establece un plus salarial por presentismo con 25 votos afirmativos y 3 negativos, en medio de una protesta gremial en las puertas del Palacio Legislativo y un anuncio de medidas de fuerza. Por el caso, la Asociación de Trabajadores de la Educación de esa provincia (ATEN) anunció una movilización para mañana en la Casa de Gobierno bajo la consigna “No al presentismo”.

La iniciativa fue presentada días atrás por el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino Claudio Domínguez. Entre otras cosas, la medida establece un plus salarial del 10% para los docentes que no tengan más de tres inasistencias trimestrales, con un máximo de dos por mes, y que estén debidamente justificadas. Además, los maestros deberán asistir a un mínimo de capacitaciones determinadas por el Consejo Provincial de Educación en un Plan Anual de Capacitación y Fortalecimiento Docente.

Desde un primer momento, la iniciativa recibió el cuestionamiento de la ATEN, el gremio mayoritario de la provincia, alineado a Ctera. A ese rechazo se sumó Sadop, el gremio que nuclea a docentes privados.

Los docentes se concentraron en la puerta de la Legislatura para protestar

Si bien el gremio había anunciado un paro para miércoles y jueves, la medida se adelantó para esta tarde ya que la Legislatura decidió tratar el proyecto de manera express y hoy mismo podría ser sancionado. La iniciativa obtuvo despacho de comisión este mediodía y se debatió por la tarde en el recinto.

El tratamiento del proyecto comenzó pasadas las 16 en la Legislatura mientras un grupo de sindicalistas se concentró en las afueras para expresar su rechazo. “Muy rápido le dieron tratamiento a un tema absolutamente delicado, que afecta directamente nuestras condiciones de trabajo y de salud”, se quejó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, luego que el proyecto obtuviera dictamen favorable.

“Desde las puertas de la Legislatura, mientras los diputados dan tratamiento a un proyecto que busca ajustar a la docencia neuquina, nosotros seguimos de pie en defensa de nuestros derechos y de la escuela pública. No resignamos derechos”, agregó Guagliardo en un video que publicó en las redes sociales del gremio.

En una conferencia de prensa en la mañana del lunes expresó que esperaban ser recibidos hoy por los diputados, para explicar su posición y pedir que el proyecto no se trate. “Quieren instalar nuevamente una discusión que estaba saldada, pero los trabajadores de la educación estamos dispuestos a luchar”, señalaron ayer los gremialistas.

En tanto, los trabajadores de la educación privada expresaron que “se tiene que presentar en ese plenario de comisiones como una normativa que va a afectar nuestro trabajo, no va a pasar por la comisión de educación, es ilegítimo. Si ese proyecto se sanciona, se va a convertir en inconstitucional”.

Qué dice el proyecto

Conocido como Incentivo al Desarrollo Profesional Docente, tiene el objetivo de fomentar la mejora educativa a través de la profesionalización y capacitación continua de los docentes.

Además de la de Domínguez, la iniciativa lleva la firma de los legisladores Gabriel Álamo, Patricia Fernández, Gerardo Gutiérrez, Cielubi, Agustina Obreque, Juan Sepúlveda, Carina Riccomini, Alberto Raúl Bruno y Guillermo Monzani.

Concretamente, propone para el personal docente que “preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial” el pago trimestral de un monto adicional de un 10% del sueldo correspondiente a cada cargo.

La norma establece que el beneficio se aplicará en los pagos de los haberes de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, y cuyos montos también serán contemplados para el cálculo del aguinaldo.

Entre los requisitos para recibir el Incentivo al Desarrollo Profesional Docente figuran que las inasistencias no superen las tres trimestrales, con un límite de dos mensuales, debidamente justificadas y encuadradas en el régimen de licencias.

Asimismo, los maestros deberán asistir a un mínimo de capacitaciones determinadas por el Consejo Provincial Educación en un Plan Anual de Capacitación y Fortalecimiento Docente, “el que será establecido anualmente previo al inicio de cada ciclo lectivo”.

El diputado autor del proyecto, Claudio Domínguez, (MPN) recordó a LMNeuquén que esta iniciativa la había presentado con anterioridad en 2013, y solo contó con el apoyo de otro legislador, luego en 2018, cuando lo acompañaron 3 diputados y la semana pasada donde ya 9 legisladores habían adelantado su apoyo.

«En el plenario acordamos algunos cambios. Sacamos la palabra incentivo y pusimos adicional docente, en respuesta al reclamo de que decían que estaba prohibido el trabajo incentivado. En ese sentido también sacamos el requerimiento de las capacitaciones para que no se generen dudas», explicó el legislador.

Domínguez hizo números y destacó que si la totalidad de los docentes que trabajan en la provincia alcanzan este adicional por presentismo el Ejecutivo deberá desembolsar cerca de «3 mil millones mensuales y 33 mil millones de pesos anuales», y destacó que serían alrededor de «120 mil pesos por trimestre para el docente que menos gana, y 300 mil para el que más gana».

El diputado recordó que en la actualidad, solo por licencias, el Gobierno provincial abona 100 mil millones de pesos al año, por lo que consideró que al mejorar esto, el nuevo pago adicional se podría abonar «a través de este ahorro».

«Otro tema que se cambió es en el tema de las suplencias, sacamos las suplencias y lo cambiamos por todas las que establece la ley vigente, para que no haya dudas sobre si hay algún tipo de licencia que no entra en este beneficio», comentó el legislador, quien destacó que esto «es un plus, no se recorta el derecho de nadie, el docente va a seguir cobrando el sueldo como lo cobra, es solo un plus para que cumpla con no faltar más de tres días en el trimestre».

Fuente: LMN