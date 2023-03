La incertidumbre del Círculo Rojo | ¿Con quién negociar?: Cristina, Macri o ¿Milei?

La política entró en un momento de ebullición. Ante cada elección presidencial el poder se juega no solo hacia afuera sino -sobre todo- hacia adentro de las coaliciones donde las internas marcan la temperatura de qué sector va a liderar los próximos años ya sea en Casa Rosada o desde la oposición. Esa incertidumbre escaló a niveles pocas veces visto en los últimos años por la incógnita que representa el escenario del peronismo, de Juntos por el Cambio y también los libertarios como el nuevo jugador a tener en cuenta.

Por eso no sorprende escuchar en cada café, almuerzo o evento donde confluyan políticos, sindicalistas y empresarios lo mismo. ¿Quién gana? ¿Juega Cristina? ¿Llegan unidos en el FDT? ¿Realmente Juan Grabois quiere ser? ¿Macri rompe JXC? ¿Milei es un amor de verano o llegó para quedarse?. Las preguntas se reproducen pero hay pocas respuestas.

¿Cristina candidata?

Una vez más como sucede desde 2011, la centralidad política está en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si bien el 6 de diciembre dijo que no sería candidata «a nada», durante el acto en Río Negro dejó la puerta abierta -quizás- a una postulación para el Senado en caso de necesitar el impulso de su figura en la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, la pregunta constante del mundillo político/empresario es saber si «juega» por la Presidencia. Sin rival fuerte en una interna peronista, su decisión cambiaría todo el escenario del oficialismo.

¿Alberto no se baja?

El Presidente de la Nación gestiona solo. Pocos ministros le responden. Tiene un puñado de leales que lo defienden pero gran parte del peronismo busca con toda la fuerza bajarlo para ordenar la interna del FDT. La frase que dijo sobre «terminar con 20 años de kirchnerismo» fue el último detonante para que todo lo que está dentro del radar de la Vice lo desprestigie al punto tal de ser opositores dentro del gobierno. No hay una sola encuesta que le de más de 10 puntos. ¿Supervivencia o realmente cree que puede ganar la interna peronista?

¿Macri va por la revancha?

El expresidente está más distante a un «Segundo tiempo». Con apariciones esporádicas, parece más decidido a influir sobre el espacio que formó Patricia Bullrich que a poner el cuerpo en la campaña. Sin embargo, su poder de fuego es absoluto. Sus silencios, sus apoyos y su forma de construir por lo bajo hacen que mantenga la centralidad del PRO. La pregunta de su candidatura es algo que repiten más esos empresarios que apuestan por Horacio Rodríguez Larreta, aunque en las últimas recorridas también Bullrich debió insistir que ya nada ni nadie podía bajarla.

¿Llega Vidal?

María Eugenia Vidal reitera que es candidata a Presidenta. ¿Va en serio o será así hasta que más cerca del cierre de listas decida apoyar a Larreta para fortalecer en la recta final de la interna al jefe de gobierno? Un dato concreto: Su exministro Hernán Lacunza es el principal economista que ahora tiene Larreta y Vidal dijo sentirse «orgullosa» de este pase. Por lo pronto la exgobernadora de Buenos Aires dice que es muy pronto para lanzarse y no da detalles ni al colaborador más cercano.

¿Milei puede llegar a un ballotage?

La construcción electoral de Javier Milei comenzó siendo un chiste televisivo. Con el correr de los meses fue tomando forma y ahora llegó al punto que empresarios como Eduardo Eurnekian, Javier Madanes Quintanilla (Aluar) y Daniel Novegil (Ternium) lo citaron a la casa del primero (fue su jefe en su empresa Aeropuertos Argentina 2000) para tomar conocimiento de sus ideas económicas y que llevaría a la práctica en caso de ganar, según informó La Nación. Por ahora, el libertario parece ser el tercero en discordia entre peronistas y JXC. ¿El voto bronca será la estrella del 2023 y podría Milei entrar en una segunda vuelta? El titular de Synopsis, Lucas Romero, lo definió así: «Hoy Milei es la feta de salame del 2001. Es ese voto bronca«. Hoy las encuestas lo marcan en constante crecimiento.

¿Qué poder de fuego tiene Juan Grabois?

«Si me toca ser candidato, sé que Cristina me va a apoyar«. La frase de Grabois marca que tiene el aval de la vicepresidenta de la Nación. Y que está dispuesto a jugar fuerte en una eventual interna del Frente de Todos. ¿Pero es una amenaza para luego bajarse y tener espacios importantes o puede llegar a aventurarse a las urnas con su apellido? Por ahora el dirigente deja correr todo tipo de rumores y avisa que ya no avalará cualquier candidato que elijan a puertas cerradas. «No podemos tener otro mediocre», dijo en un acto junto a Axel Kicillof. Luego, en canal 9, añadió: «No me refería solo al Presidente. Entran ahí Sergio Massa y Daniel Scioli».

