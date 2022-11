La historia detrás de la guitarra autografiada de Coldplay que se usará para la construcción de 200 bicis adaptadas

“Hola, mi nombre es Amparo y soy hija de Jean Maggi. Somos de Córdoba, Argentina. Tenemos un documental de Netflix producido por el ganador del Oscar Juan José Campanella, El Limite Infinito, donde se muestra su ascenso al Himalaya de mi padre con su bicicleta adaptada. Como grandes fanáticos de Coldplay, los seguimos en Instagram y vimos su posteo sobre accesibilidad. ¿Qué piensan de trabajar juntos?”, escribió hace seis meses un mail la hija del atleta, tal vez sin esperar una repercusión, en respuesta a una publicación que la banda británica había hecho en redes sobre cómo hacer más inclusivos sus shows.

Un día, en la bandeja de entrada, encontró un correo de la gente que trabaja con el grupo liderado por Chris Martin, diciéndole que estaban interesados en la historia de su padre. Ahí, comenzó un ida y vuelta de mails, en el que ambas partes trataban de buscaban ideas que permitieran hacer realidad la inclusión que deseaban. Entre los bocetos iniciales estaba la posibilidad que Jean y gente de su fundación pedalearan con sus bicis adaptadas para generar electricidad, pero finalmente decidieron hacer otro tipo de colaboración conjunta.

Jean Maggi tiene 60, cuando tenía un año contrajo polio, lo que paralizó sus músculos inferiores y a los 37, tras el infarto que le «salvó» la vida, decidió ponerse en movimiento

“Les mandé El limite infinito y mi historial y cuando se enteraron que tenía una fundación pensaron que podría estar bueno hacer alguna acción para juntar fondos”, contó Jean Maggi a Teleshow y explicó: “Nos invitan al show del 8 de noviembre y nos ofrecen sortear una guitara para recaudar dinero, está autografiada y tiene certificado de autenticidad”.

Así, el domingo, horas antes de viajar a Alemania donde le construirán unos aparatos que le permitirán realizar su viaje al espacio, el atleta cordobés irá al hotel donde se aloja la banda a buscar la preciada guitarra. Así, cada cinco mil pesos que cada persona aporte a la fundación se le otorgará al donante un número y el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizará el sorteo.

La idea es que con lo recaudado puedan construir unas 200 bicicletas adaptadas, 20 de las cuales irían a Ucrania y el resto se repartirían en diferentes puntos de la Argentina.

Sobre los idas y vueltas de mails con la banda, dijo: “Estuvimos un tiempo viendo qué hacer. Me sorprende porque uno se imagina que no te van a contestar, después de que surgió lo de la guitarra, fue más acordar la gráfica y esas cosas, que está todo aprobado por ellos: el uso de su imagen, el plan de promoción, qué íbamos a hacer. Se habló también de hacer una subasta, que es algo muy común en Estados Unidos o Europa, pero acá no tenemos esa dinámica”.

Jean Maggi se prepara para el año que viene viajar al espacio

Ante la pregunta sobre si se sorprendió ante la respuesta de Coldplay, dijo: “De estas cosas tengo muchas en mi vida, la reina Máxima cuando se estrenó El límite infinito en Holanda me contestó una carta espectacular donde me felicita. Me siento privilegiado de que nos toque a nosotros y otra reflexión es que las cosas están ahí y hay que salir a buscarlas, pero uno no las busca y por eso están lejanas, era mandar el mail, se mandó y por ahí la gente lo ve y dice ‘no me van a contestar’. Para que sea posible hay que dar el paso y ponerse en

