La fuerte reacción de Javier Milei por la rebelión de los gobernadores

El Presidente emitió un mensaje a través de las redes sociales donde, sin dar nombres, se mostró satisfecho por ver “cómo la casta que ha arruinado la vida a los argentinos se junta para defender sus obscenos privilegios”; después, le habló “a Nachito y sus cómplices”.

En medio del conflicto desatado tras la advertencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de frenar la entrega de la producción petrolera que genera debido a que “el Ministerio de Economía retuvo $13.500 millones” a esa provincia, el Gobierno respondió con dureza. El presidente Javier Milei habló de “la casta que ha arruinado la vida a los argentinos”, mientras que, en un comunicado de la oficina presidencial, se refirieron a una “amenaza de carácter chavista”.

“Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el Principio de Revelación… Además, ver cómo toda la casta que ha arruinado la vida a los argentinos de bien se junta para defender sus obscenos privilegios con un pobreza por las nubes me da asco”, escribió.

Una hora después de la primera publicación, el mandatario libertario se dirigió directamente a “Nachito y sus cómplices” y citó el artículo 194 del Código Penal. Antes, llamó a los mandatarios provinciales “degenerados fiscales”.

“El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”, marcó el Presidente en alusión a ese texto.

El mensaje del mandatario salió a la luz luego de que la Oficina del Presidente -el canal oficial de comunicación de su administración- publicara un documento en el que califica como una “amenaza de carácter chavista” a la advertencia del chubutense referida a un eventual corte del suministro de petróleo y gas por la quita de la coparticipación y en el que afirma que si el mandatario sigue adelante con su idea, deberá hacerse “cargo de las consecuencias en la Justicia”. En el escrito, el Gobierno remarca que “los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación.

”Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”, señala la presentación.

En esa línea, el texto manifiesta que “si a los gobernadores no les alcanza la plata, deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno”. De la misma manera, remarca que “la Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza”.

”Se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión”, expresa el comunicado e invita a que “proceda con su amenaza de inmediato” y “se cargo de las consecuencias en la Justicia”.

Además, se señala que “los gobernadores ( Axel) Kicillof, (Ignacio) Torres, (Ricardo) Quintela, (Rogelio) Frigerio”, al igual que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, “deben entender que la Argentina eligió un cambio”. “Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iba a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos”.

Frente al cruce de datos, cifras y responsabilidades, también se sumó al intercambio el ministro de Economía, Luis Caputo, quien en sus redes sociales detalló que “la deuda de la Provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial al 29/02/2024 asciende a la suma de $ 119.091.257.332,36″ y aseguró que “el gobierno de la provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda”.

“Según los términos del préstamo, las cuotas se descuentan de forma automática de los recursos coparticipados. Actualmente, hay otras 10 provincias que tienen deudas con el Fondo Fiduciario, en iguales condiciones. Adjunto las condiciones del préstamo, donde queda explícito que Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas en el préstamo acordado”, publicó.

“Estuvo cagándose de risa”

En el comienzo de su viaje a Washington, Milei subió al avión de línea que lo lleva a Estados Unidos y se sacó selfies con distintos pasajeros. Este sábado el Presidente reposteó un tuit del cineasta Santiago Oría, quien lo acompaña en varios de sus viajes, en el que apunta directamente contra Ignacio Torres en medio de los cruces.

“Viajando con Javier y El Jefe [Karina Milei]. El Presidente, mientras tuvo señal, estuvo literalmente cagándose de la risa leyendo los tweets sobre el papelón de Nachito. Luego a pura selfie”, escribió Oría en su cuenta de X, junto con dos fotos y un video del mandatario sacándose fotos con tripulantes y pasajeros.

Francos le respondió a Torres: “No se retuvo nada ilegal”

“No se retuvo nada ilegal”, respondió en LN+ el ministro del Interior, Guillermo Francos, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, luego de que el titular del ejecutivo provincial afirmara que no compartirá con el Gobierno nacional los recursos derivados de la producción de petróleo y de gas de su provincia debido a que “el Ministerio de Economía retuvo ilegalmente $13.500 millones a Chubut”.

El integrante del gabinete libertario justificó sus dichos: “No digo que sea responsabilidad del gobernador actual, sino del previo, pero Chubut tenía una deuda con la Nación. Tomó un préstamo de la Nación que se garantiza con fondos coparticipables y se paga una cuota mensual. Este mes vencía una cuota de algo así como $13.000 millones y se la retuvo”.

“El gobernador pidió una prórroga y no se la dio. Ese fondo fiduciario vence en febrero del año próximo y de aquí a febrero hay que cobrar todas las deudas que las provincias tienen, de manera que es una deuda garantizada con coparticipación”, afirmó Francos.

El ministro remarcó que “no hay ninguna duda de la cuestión legal”. Y aseguró: “Son acuerdos firmados que se garantizan con coparticipación y se le retiene a todos los gobernadores. Las cuotas que deben se les va reteniendo del goteo de coparticipación”.



Nacho Torres

@NachoTorres

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas.

“El gobernador Torres primero no tiene por qué ponerle un plazo al Estado Nacional. Que haga lo que a él le parezca, ahora lo que dice ahí [en el comunicado conjunto con todos los gobernadores patagónicos] es absolutamente ilegal”, subrayó. Y explicó, según su visión, las razones: “Él no puede de ninguna manera entrometerse con la actividad de productores privados ni contra el oleoducto que lleva el petróleo al puerto. Él no puede paralizar de ninguna manera el suministro de petróleo, salvo que utilice medios ilegales”.

Para el ministro del Interior, “cuando Torres reflexione se dará cuenta de que no lo puede hacer porque si lo hace, estaría cometiendo un delito y estaría perjudicando a su provincia, no tendría ninguna lógica”. Francos luego añadió: “Entiendo los reclamos, son provincias que están sufriendo consecuencias de malas gestiones, tal vez no de responsabilidad de los actuales gobernadores en todos los casos, sino de gobiernos anteriores que endeudaron a sus provincias”.

LA NACION